جاسوسی آمریکا از ارتباطات مقامات دولت بولیوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، "اوو مورالس" رئیس جمهوری بولیوی، سازمان های اطلاعاتی آمریکا را متهم کرد با رصد ارتباطات اینترنتی از مقامات این کشور جاسوسی می کنند. وی طی سخنرانی برای مردم روستایی گفت: این سازمان ها به پست الکترونیک مقامات بلندپایه ما دسترسی یافته اند.

مورالس با تاکید بر اینکه این مطلب در نشست سران عضو سازمان مرکوسور در مونته ویدئو پایتخت اروگوئه مطرح شده است از بستن حساب کاربری پست الکترونیکی خود به خاطر این اقدام آمریکا خبر داد.

رئیس جمهوری بولیوی بار دیگر آمادگی کشورش را برای اعطای پناهندگی به "ادوارد اسنودن" اعلام کرد و افزود به محض اینکه چنین درخواستی از سوی افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا مطرح شود، بولیوی در چارچوب قوانین دیپلماتیک و توافقات بین المللی اقدام به این کار می کند.