راز رولینگ فاش شد؛ نوشتن یک رمان جنایی با نام مستعار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، خالق «هری پاتر» اعلام کرد یک رمان جنایی با نام مستعار نوشته و منتشر کرده است.

این کتاب که با نام مستعار رابرت گالبریت منتشر شد، «خواندن کوکو» نام دارد و درباره یک سرباز کهنه کار جنگ است که به کارگاهی خصوصی تغییر شغل می‌دهد و اسمش کاموران استریک است.

این کتاب که آوریل امسال منتشر شد تاکنون 1500 نسخه فروش کرده است.

رولینگ این راز را وقتی افشا کرد که نشریه ساندی تایمز با نقدی بر این رمان ابراز تعجب کرده که چگونه یک نویسنده تازه کار می‌تواند چنین رمانی بنویسد.

رولینگ گفت: امیدوار بودنم تا بتوانم این راز را کمی بیشتر حفظ کنم، زیرا رابرت گالبریت بودن تجربه جالبی بود.

او افزود: خیلی برایم جالب بود که کتابی را بدون سر و صدا منتشر کنم و تجربه جالبی بود که ببینم این کار چه بازخوردهایی دریافت می‌کند.

یکی از نقدنویسان این کتاب را یک اثر اول که بارقه‌های موفقیت را می‌توان در آن دید خوانده بود و منتقد دیگری نوشته بود این نویسنده مرد می‌تواند به راحتی حس یک زن را منتقل کند.

راهنمایی که موجب شد تا این تصور ایجاد شود که رولینگ این رمان را نوشته این بود که ناشر، کارگزار ادبی و ویراستار او و گالبریت مشترک بودند.

این کتاب را «سفایر» منتشر کرد که بخشی از انتشارات لیتل براون است که اولین رمان بزرگسالان رولینگ یعنی «جای خالی ناگهانی» را به بازار فرستاد.

مشابهت‌هایی نیز از نظر سبک نگارشی «خواندن کوکو» و دیگر کتاب‌های رولینگ وجود داشت. پیتر جیمز منتقد ساندی تایمز گفت از نظر من این کتاب نمی توانست کار یک نویسنده تازه کار باشد و باید کار یک نویسنده حرفه ای می‌بود.

در این کتاب جنایی قهرمان اثر در سال 2003 از ارتش بیرون می‌آید و وارد بازرسان مخفی پلیس سلطنتی می‌شود. قرار است یک کتاب دیگر از همین قهرمان سال آینده منتشر شود.