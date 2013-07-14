علی سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که مراسم دیشب که به اکران "گذشته" در حضور اهالی سینما و سیدمحمد خاتمی اختصاص داشت از سوی فیلمیران به عنوان پخش‌کننده داخلی این فیلم تدارک دیده نشده است. وی همچنین گفت: دعوت از اهالی سینما و برخی چهره‌های سیاسی برای دیدن فیلم "گذشته" برعهده کانون دستیاران کارگردان و برنامه‌ریزان سینمای ایران بوده است.

وی افزود: حتی اصغر فرهادی هم به این مراسم دعوت شده بود و ما هم در فیلمیران مهمان این مراسم بوده و هیچ نقشی در دعوت از افراد نداشتیم.

سیدمحمد خاتمی شامگاه گذشته با حضور در مراسمی در جمع هنرمندان در موزه سینما به تماشای "گذشته" اصغر فرهادی نشست. فرهاد توحیدی، محمد سریر، امیر اثباتی، ابراهیم مختاری، سیروس الوند، داود رشیدی، حبیب رضایی، نورالدین زرین کلک، محمدرضا دلپاک، بهمن اردلان، مهتاب کرامتی، بهروز شعییبی، پریسا بخت آور، سارینا فرهادی، محمد آلادپوش، عزیز ساعتی، غلامرضا موسوی، حسن حسندوست، ژیلا ایپکچی، نازنین مفخم، همایون اسعدیان، محمد علی سجادی، امیر شهاب رضویان، عباس شوقی، ابوالحسن داودی، فرشته طاهرپور، عزت الله انتظامی، حسن برزیده، محمد بزرگ‌نیا، کیومرث پوراحمد، کامبوزیا پرتوی، بهمن فرمان آرا، بهرام دهقانی، نظام الدین کیایی، هوشنگ گلمکانی، علیرضا داوودنژاد، محمد رضا هنرمند، تهمینه میلانی، محمد نیک بین، لیلی رشیدی، هانیه توسلی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، طناز طباطبائی، پیمان قاسمخانی، هومن بهمنش، حمید فرخ‌نژاد، سید محمد رضوی، رسول صدرعاملی، مانی حقیقی، علی سرتیپی، پارسا پیروزفر و ...هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.