آمریکا راهی جز پذیرش حقوق حقه ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: دشمنان از قدرت واقعی ملت ایران غافل هستند و استکبار جهانی، واشنگتن و رژیم صهیونیستی اگر میخواهند بیش از این در بحرانهای خودساخته گرفتار نشوند، باید واقعیت جدید قدرت منطقهای و جهانی ایران را بپذیرند.
وی، ضمن قدردانی از مواضع هوشمندانه رئیسجمهور افزود: از زبان مردم از رئیسجمهور به خاطر مواضع عاقلانه و انقلابی در عرصه بینالمللی تشکر میکنیم. ملت ایران بارها وفاداری خود را به نظام به اثبات رسانده و نیروهای مسلح نیز شگفتانههایی دارند که در آینده رونمایی خواهد شد و باقیمانده نیروهای متجاوز در منطقه را به عقبنشینی وادار خواهد کرد.
امام جمعه اهواز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد چهار هزار شهید خوزستان تصریح کرد: فرهنگ مقاومت و پیروزیهای جبهه مقاومت در منطقه، امتداد ایستادگی هشتساله ملت ایران در دفاع مقدس بدون از دست دادن یک وجب از خاک وطن است و امروز نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و فراجا مایه اقتدار کشور هستند.
موسویفرد با اشاره به نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به کارگزاران و مردم گفت: امیرالمؤمنین(ع) هشدار میدهند که انسان نباید آخرت خود را به بهای آبادانی دنیای دیگران بفروشد. همچنین نباید درباره موضوعاتی که به آن علم نداریم سخن بگوییم؛ شایعهپراکنی و بازنشر سخنان بدون تحقیق در فضای مجازی، تبدیل شدن به حنجره دشمن است و پیش از نقل هر مطلبی باید صحت و مصلحت آن بررسی شود.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیان کرد: این پیام نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصتهاست. مجهز شدن نسل جوان در مدارس و دانشگاهها به دو بال علم و تقوا، نیاز اصلی کشور است؛ چراکه علم بدون تقوا به ابزاری برای شیطنت، ظلم و نسلکشی در جهان تبدیل میشود.
امام جمعه اهواز با تشریح نقشه پنجلایه دشمن برای دگرگونی سبک زندگی خاطرنشان کرد: اتاقهای فکر غربی با طراحی سرویسهای اطلاعاتی، روندی شامل عادیسازی ناهنجاریها، تغییر الگوهای پوشش و توزیع، بسترسازی اجتماعی و اقدامات میدانی را پیگیری میکنند تا سبک زندگی غربی را غالب سازند؛ از این رو تقویت نظارتها، تولید پوشاک متناسب با فرهنگ اسلامی و مسئولیتپذیری اجتماعی و فریضه امربهمعروف ضروری است.
موسویفرد در پایان رسیدگی به مسائل معیشتی و رفاهی را از مطالبات اصلی دانست و یادآور شد: پیگیری جدی موضوعات اشتغال، تسهیلات بانکی، ازدواج، مسکن و فرزندآوری باید در اولویت برنامههای مسئولان قرار گیرد.
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