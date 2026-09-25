به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری ظهر جمعه در جریان سفر کاری به بانه و بازدید از محور سه‌راهی بانه-بوئین، روند اجرای این پروژه را بررسی کرد و اظهار کرد: این محور به دلیل حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین و قرار گرفتن در مسیر بانه به مرز سیرانبند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای خدماتی و رستوران‌های بین‌راهی و همچنین توسعه خانه‌باغ‌ها در محدوده این محور افزود: مجموعه این شرایط، ضرورت ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت تردد در این مسیر را دوچندان کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان چهارخطه کردن محور بانه-بوئین را نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تأمین منابع مالی ویژه دانست و گفت: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ می‌تواند در تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های زیرساختی این محور مؤثر باشد.

اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای حذف گردنه حادثه‌خیز

قادری در ادامه به وضعیت محور بانه-سوته اشاره کرد و گفت: گردنه قرج دایان یکی از نقاط خطرناک و حادثه‌خیز این مسیر است که برای اصلاح آن، اجرای واریانت گردنه با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت حذف این گردنه از مسیر تردد خودروها افزود: در صورت تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی واریانت قرج دایان تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

۱.۳ کیلومتر از مسیر در انتظار آسفالت

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین درباره پروژه پنج کیلومتری محور سه‌راهی بانه-بوئین گفت: تاکنون عملیات آسفالت ۳.۷ کیلومتر از این مسیر به پایان رسیده است و یک‌هزار و ۳۰۰ متر باقی‌مانده نیز تا پایان ماه جاری آسفالت و برای استفاده و تردد خودروها آماده خواهد شد.

قادری اجرای این طرح را بخشی از اقدامات برای ارتقای کیفیت محورهای ارتباطی شهرستان بانه عنوان کرد و بر ضرورت تداوم تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های زیرساختی و افزایش ایمنی مسیرهای پرتردد منطقه تأکید کرد.