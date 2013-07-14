همه در فولاد برای قهرمانی تلاش می کنند/ خوشحالم شاگرد فرکی شدم

فرزاد حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مواردی که باعث خوشحالی من در تیم فولاد شده این است که در این تیم همه از بازیکنان و کادرفنی گرفته تا مدیریت به فکر قهرمانی است و همه اعتقاد دارند امسال سال فولاد است که جام قهرمانی را بالای سر ببرد.



وی افزود: به هر حال بازی کردن در چنین تیمی با روحیه می تواند یک امتیاز مثبت به حساب بیاید و باعث می شود بر شدت تلاشم بیفزایم که این مورد علاوه بر اینکه باعث کسب موفقیت من در تیم جدیدم می شود، حضورم در جام جهانی را نیز تضمین می کند زیرا می توانم با نشان دادن توانائی هایم به کادرفنی در تیم جدید، به عنوان مسافر جام جهانی به برزیل سفر کنم.



حاتمی در خصوص اینکه چه شناختی از تیم فولاد داشت که به این تیم پیوست، عنوان کرد: به طور کل، تیم فولاد برای من به عنوان یک تیم دارای شخصیت شناخته می شد. این تیم در سالهای گذشته سابقه قهرمانی در لیگ برتر را داشت و از همان زمان بازیکنانش در تیم ملی حضور چشمگیری داشتند و معتقدم که این باشگاه استعدادهای خوبی را به فوتبال ایران معرفی کرد.



مهاجم فصل گذشته تیم استقلال تهران در خصوص تجربه حضور در فوتبال خوزستان عنوان کرد: به هر حال در خطه جنوب و به خصوص استان خوزستان، فوتبال ورزش اصلی مردم به حساب می آید و این موضوع از یک جهت خوب است و از جهت دیگر کار را برای برخی از بازیکنان سخت می کند. فکر می کنم بازیکنانی که بتوانند در استان خوزستان و در سطح باشگاه های لیگ برتری آن به جایگاهی برسند، باید علاوه بر کادر فنی نظر هواداران فوتبالی آن را جلب کنند. این موضوع را به این شدت در تیمهای دیگر استانها شاهد نیستیم، در استان خوزستان یک فهم و درک بالایی از فوتبال بین مردم و تماشاگران وجود دارد.



حاتمی در خصوص اینکه در فصل جاری تا چه اندازه به آقای گل شدن امیدوار است، اظهار کرد: رسیدن به عنوان آقای گلی خیلی سخت است. من تلاش می‌کنم مفید بازی کنم و مهم این است که فولاد خوزستان قهرمان شود.

