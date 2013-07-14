ساختمان پایگاه مرزی وریک در سلماس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سلماس در آیین افتتاح این پایگاه گفت: این پایگاه در زمینی به مساحت 150 مترمربع و با هزینه 450 میلیون ریال توسط سپاه ناحیه این شهرستان ساخته شده است.

سرهنگ الهوردی داداش زاده افزود: نیروهای سپاه همگام با سایر نیروهای مرزبانی با تمام وجود آماده اند تا به هرگونه تجاوزات مرزی دشمن جواب دندان شکنی بدهند.

وی افزود: امنیت و آرامش در کشور به ویژه در مرزها در سایه جانفشانی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس به وجود آمده و ما وظیفه داریم حافظ خون شهدا و ایثارگریهای آنان باشیم.

در ادامه فرماندار سلماس به همراه اعضای شورای اداری و تامین شهرستان از پاسگاه های مرزی بازدید کرد.

مرتضی نظری در جریان این بازدید با اشاره به حضور رشادت و تلاشهای شبانه روزی مرزبانان جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح مستقر در نوار مرزی اظهارداشت:با تلاش های انجام شده و اجرای طرح انسداد نوار مرزی قاچاق کالا در این منطقه بیش از 95 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون مرز 85 کیلومتری شهرستان سلماس با کشور ترکیه با امکاناتی چون نیوجرسی، دوذبین های پیشرفته و سیم خاردار به صورت کامل از سوی نیروهای مرزی کنترل می شود.

فرماندار سلماس امنیت امروز مرزهای کشور را مرهون خون شهداء و جانفشانی های نیروهای مرزبانی دانست و یاد آور شد: در سایه تلاش این بزرگواران احدی نمی تواند تعرضی به این خاک داشته باشد.

در این بازدید فرماندار سلماس به پاس زحمات نیروهای مستقر در نوار مرزی و پاسگاه ها بااهدای هدایایی از آنها قدردانی کرد.