به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همبرگر آزمایشگاهی از هزاران رشته گوشت مصنوعی تولید شده که به دقت از سلولهای بنیادین در آزمایشگاه رشد داده شده اند.

پرفسور مارک پست به عنوان محقق این پروژه چگونگی تولید گوشت آزمایشگاهی را در آزمایشگاه خود در دانشگاه ماستریخت هلند توضیح می دهند و پس از آن این گوشت را در یک شام اسرار آمیز سرو خواهد کرد.

وی این همبرگر تهیه شده از گوشت قرمز را به عنوان اثبات این مفهوم معرفی خواهد کرد که گوشتی که در آزمایشگاه تولید می شود در آینده می تواند گزینه پایداری برای گوشت های قرمز و یا مرغ و مایکیان باشد، اقدامی که به صورت بالقوه میلیاردها تن گاز گلخانه ای را که توسط احشام منتشر می شود، کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر به نظر می رسد که این گوشت برای گیاهخواران نیز مناسب باشد، چرا که برای بدست آوردن این نوع گوشت نیازی به ذبح حیوانات نیست.

موفقیت و شکست این محصول که به آن گوشت آزمایشگاهی (in-vitro meat) گفته می شود وابسته به واکنش افرادی است که در شام اسرار آمیز این همبرگر را خواهند خورد.

هویت افرادی که در مراسم سرو گوشت آزمایشگاهی در لندن برگزار می شود هنوز فاش نشده است. تاکنون تنها کسی که گوشت آزمایشگاهی را مزه کرده یک خبرنگار روسی است که یک نمونه از گوشت کشت شده را در جریان یک بازدید از آزمایشگاه پروفسور پست ربود. در آن زمان مصرف این گوشت برای خوردن هنوز مطمئن و سالم توصیف نشده بود، وی پس از خوردن این گوشت اظهار داشت که چندان هم تحت تأثیر مزه آن قرار نگرفته است.

این همبرگر آزمایشگاهی که قرار است در لندن سرو شود، از 3 هزار نوار بافت ماهیچه ای تهیه شده که هرکدام 3 سانتیمتر طول و 1.5 سانتیمتر عرض دارند.

هرکدام از این نوارها از یک سلول بنیادین گاو تهیه شده که پس از کشت شدن در یک مایع مصنوعی حاوی مواد مغذی حیاتی به یک نوار از سلولهای ماهیچه ای تبدیل شده است. نوارها شبیه ماهیچه های واقعی و انعطاف پذیر هستند.

پروژه گوشت مصنوعی با حمایت یک سرمایه گذار ثروتمند و ناشناس انجام شده و قرار است در مراسم سرو این گوشت هویت وی نیز فاش شود.

پرفسور پست پیش از این گفته بود که تمایل دارد برای سرو این گوشت از یک آشپز سرشناس کمک بگیرد.