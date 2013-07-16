نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار کرد: دریاچه ارومیه در معرض خشکی قرار دارد و اگر بی ‌توجهی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه ادامه پیدا کند وضعیت بحرانی تر می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از بی ‌توجهی مسئولان به دریاچه ارومیه، تصریح کرد: متاسفانه کسی به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و با توجه به اینکه بودجه ای نیز برای احیای این دریاچه اختصاص پیدا نمی کند، تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه بی‌ اثر است.



ویافزود: متاسفانه وزارت نیرو به تعهدات خود در قبال دریاچه ارومیه عمل نکرده است و ما باید منتظر خشک شدن این دریاچه باشیم. این ظلمی که نسبت به دریاچه ارومیه رخ داده، فراموش نشدنی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه استانداری آذربایجان به دریاچه ارومیه خیانت می کند، تصریح کرد: مهمترین علت پروژه انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، برون رفت از بحران خشکی این دریاچه است، اما متاسفانه مثل اینکه استانداری تصمیمی برای کمک به دریاچه ندارد و فقط می خواهد در پوشش این پروژه از دولت اعتبار بگیرد.

وی با بیان اینکه آب رودخانه ارس هیچ وقت به دریاچه ارومیه نمی رسد، گفت: انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه فقط پوششی برای گرفتن اعتبار است و در اصل این آب به شهرستانهای شبستر و صوفیان می رسد.



قاضی پور یادآور شد: از مدتی قبل قرار بوده که آب رودخانه ارس را با اعتباری بالغ بر25 میلیارد ریال به دریاچه ارومیه بیاورند اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.