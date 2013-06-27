70 درصد مساحت دریاچه ارومیه کاسته شد/احتمال خروج حیات وحش از جزایر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به نتایج گشت هوایی بر فراز دریاچه ارومیه اظهارداشت: نتایج این گشت ها حاکی از این است که 70 درصد مساحت آبی دریاچه ارومیه در حال حاضر کاسته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در اثر خشک شدن آب دریاچه ارومیه همه جزایر از طریق خشکی به هم متصل شده اند و ارزش اکولوژیکی جزایر 9 گانه که در سالهای گذشته محل تخمگذاری انواع پرندگان از جمله فلامینگو و پلیان بود نیز به شدت کاهش یافته است.

عباس نژاد افزود: این گشت های پروازی به صورت مستقیم به مدت بیش از سه ساعت با حضور کارشناسان مربوطه و مسئولان محیط زیست آذربایجان غربی بر فراز دریاچه ارومیه صورت گرفته است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه از احتمال خروج حیات وحش از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه هم خبر داد و گفت: در پی آغاز فصل گرما و کاهش شدید سطح تراز آب دریاچه ارومیه احتمال خروج حیات وحش از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه بالاست.

وی یاد آور شد: همچنین با توجه به باتلاقی بودن و دشواری تردد در سواحل، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در راستای پایش و کنترل بهینه منطقه، اقدام به برقراری گشت های هوایی بر فراز منطقه کرده است.

آغاز انتقال 100 هزار لیتر آب شیرین به جزایر دریاچه ارومیه

مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از آغاز انتقال 100 هزار لیتر آب شیرین به جزایر دریاچه ارومیه خبرداد و اظهارداشت: این آب به علت تداوم روند خشکسالی و کاهش آبدهی چشمه های آب شیرین و به منظور تامین نیاز آبی جانوران وحشی جزایر این دریاچه و به صورت دستی از طریق سواحل به جزیره اشک دریاچه ارومیه منتقل می شود.

وی اضافه کرد: آب جانوران وحشی جزایر دریاچه ارومیه درشرایط طبیعی از طریق چشمه های آب شیرین موجود در جزایر کبودان و اشک و نیز نزولات جوی تامین می شود.

عباس نژاد گفت: بحران کم آبی و پدیدار شدن زمین های خشکی و باتلاقی و افزایش شوری دریاچه ارومیه ادامه دارد و صدمات آن بر اکوسیستم دریاچه ارومیه بسیار زیاد شده است.

وی اضافه کرد: با افزایش دما و شروع فصل گرما، نیاز جانوران وحشی به آب بیشتر شده و آب موجود در جزایر دریاچه ارومیه برای تامین نیاز حیوانات کافی نیست و ضرورت آبرسانی به جزایر وجود دارد.

سواحل و جزایر تالاب بین المللی پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از زیستگاه های مهم گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش، انواع پستانداران، خزندگان و پرندگان درکشور محسوب می شود.

جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه با 2200 هکتار دومین جزیره بزرگ از مجمع الجزایر پارک ملی دریاچه ارومیه بوده و به لحاظ ارزشهای زیستگاهی وجنگی یکی از معدود زیستگاه های گوزن زرد ایرانی در کشور به شمار می رود.