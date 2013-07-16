نهمین نمایشگاه قرآن کریم در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی دوشنبه شب در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهارکرد: نمایشگاه قرآن کریم استان با 96 غرفه شامل 20غرفه نشر دیجیتال، 34 غرفه نشر مکتوب و 40 غرفه محصولات هنری بر پا شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه پنج جزء از کلام الله مجید کتابت می شود، افزود: قرآن کتاب رهایی بخش انسان است که نجات تمامی جامعه بشریت را در تمای زمان های تاریخ دارا است.

مدیرکل فرهنگ و ارزشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: تعداد 9 غرفه نرم افزاری با 600 عنوان در این نمایشگاه برپاشده که خدمات بسیاری را انجام می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه قرآن های خطی کتابت شده توسط علیرضا بهدانی هنرمند برجسته کشور در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: این نمایشگاه در راستای برطرف کردن نیازهای معنوی مردم و بر اساس ذائقه آن ها نیز در موضوعات قرآنی برپاشده است.

به گفته وی 90 تابلوی رنگ روغن با موضوع "امثال قرآن" از سوی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علیمه اصفهان نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

مطهری فر عنوان کرد: این نمایشگاه به مدت هشت روز از ساعت 16 الی 23 برای بازدید علاقمند دایر است.