بی اعتنایی آشکار اوباما به حکم ناعادلانه یک دادگاه و درخواست مردم معترض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، با وجود اعتراضات گسترده مردم آمریکا به آزادی عامل قتل "تریون مارتین" نوجوان سیاهپوست توسط دستگاه قضایی، رئیس جمهوری این کشور اقدامی انجام نمی دهد.

"جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید گفت "باراک اوباما" در حیطه اختیارات "اریک هولدر" وزیر دادگستری مداخله نمی کند. در همین حال هولدر مدعی شده وزارتخانه وی در چارچوب شواهد و قانون فعالیت می کند.

این در حالی است که اتحادیه سیاهپوستان آمریکایی (NAACP) تعقیب نوجوان سیاهپوست و قتل وی توسط "جرج زیمرمن" را نقض آشکار حقوق اولیه شهروندی دانسته و خواستار رسیدگی به این پرونده توسط دادگاه ایالتی شده است.

گفتنی است با صدور حکم تبرئه زیمرمن، هزاران نفر در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به تبعیض موجود در نظام سیاسی و قضایی آمریکا به خیابان ها آمدند.