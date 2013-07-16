حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال ناشنوایان ایران پیش از اعزام به مسابقات المپیک ناشنوایان، اظهار داشت: بعد از تمرین امروز سه‌شنبه، به بازیکنان تا روز جمعه استراحت دادیم تا به شهرستان‌های خود بروند. از روز جمعه آخرین مرحله اردوی ما برگزار می‌شود و سپس سه‌شنبه هفته بعد عازم بلغارستان خواهیم شد.

وی افزود: یکی از مشکلات ما این است که به جای 23 بازیکن، مجبوریم 18 بازیکن را به خاطر محدودیت‌های مالی با خودمان ببریم. در واقع برای چنین تورنمنت‌هایی یک تیم به سه دروازه‌بان نیاز دارد ولی این محدودیت در اعزام بازیکنان باعث شده تا ما دو دروازه‌بان با خودمان ببریم و برای گلر سوم هم از مهاجمی استفاده کنیم که توانایی دروازه‌بانی دارد.

مدیر فنی تیم ناشنوایان با اشاره به زمان تمرین این تیم، خاطرنشان کرد: مسابقات المپیک ساعت 9 صبح برگزار می‌شود. در این ساعت چمن خواه ناخواه شبنم دارد و لغزنده است. به همین خاطر ما هم مجبوریم در تهران ساعت 6 صبح تمرین کنیم تا بازیکنان با شرایط چمن آشنا باشند!

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما این است که به خاطر لغزنده بودن زمین، بازیکنان کفش "شش استوک" ندارند. فدراسیون ناشنوایان تمام تلاش خود را برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز انجام داده است ولی متاسفانه مشکلات مالی و عدم حمایت وزارت ورزش باعث شده تا بعضی از امکانات را نداشته باشیم. در این چند روز با سعید فائقی صحبت‌هایی داشتیم تا بلکه بتواند به ما در این بخش کمک کند.

روشن همچنین از قول علی فتح‌الله‌زاده و محمد رویانیان برای کمک به ناشنوایان پیش از اعزام به المپیک اشاره کرد و گفت: کرم‌الله علیمرادی رئیس فدراسیون گفت که مدیران استقلال و پرسپولیس به ما قول کمک داده‌اند. با توجه به سوابق این دو مدیر، من روی قول رویانیان حساب کرده‌ام چون او همیشه مثل یک مرد پای صحبتش می‌ماند.

تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات المپیک با تیم‌های دانمارک، کره جنوبی و اوکراین همگروه است. ایران روز سوم مردادماه در اولین مسابقه خود به مصاف دانمارک می‌رود.