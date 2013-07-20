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۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

برای حضور در مسابقات جهانی و المپیک؛

مراسم بدرقه کاروان ناشنوایان و پیوند اعضا فردا برگزار می‌شود

مراسم بدرقه کاروان ناشنوایان و پیوند اعضا فردا برگزار می‌شود

مراسم بدرقه کاروان ورزشی ناشنوایان و پیوند اعضا برای حضور در المپیک بلغارستان و مسابقات جهانی آفریقای جنوبی فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات المپیک ناشنوایان مردادماه امسال در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می‌شود و ایران از مجموع 19 رشته حاضر در این مسابقات، در 10 رشته نماینده خواهد داشت. فوتبال، دو و میدانی، والیبال، تنیس روی میز، جودو، تکواندو، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و شنا رشته‌هایی هستند که ایران در آن حضور دارد و امید می‌رود ملی‌پوشان ناشنوا بتوانند در آنها عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند.

همچنین مسابقات جهانی پیوند اعضا هم در شهر دربان آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. ایران در رشته‌های شنا، دو و میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون و بولینگ نماینده خواهد داشت.

ورزشکاران رشته‌های فوق تا چند روز دیگر به این مسابقات اعزام خواهند شد. در همین رابطه قرار است مراسم بدرقه کاروان ناشنوایان و پیوند اعضا یکشنبه شب با حضور رئیس فدراسیون و وزیر ورزش و جوانان در هتل المپیک برگزار شود. به احتمال زیاد محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران هم در این مراسم حضور خواهد داشت.

کد مطلب 2100521

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