جزئیات کابینه جدید مصر/ اسامی وزیران و زمان سوگند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، حازم الببلاوی مامور تشکیل کابینه جدید مصر امروز رایزنی های خود را برای تشکیل دولت جدید به پایان می رساند. وی طی دو روز گذشته با 26 نامزد تصدی وزارتخانه های مختلف دیدار کرده است.

کابینه جدید مصر امروز با حداکثر فردا سوگند یاد خواهد کرد. طبق اخبار درج شده به برخی رسانه ها اسامی بعضی وزیران دولت جدید مصر تا حدودی قطعی شده اند که عبارتند از:

عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع

نبیل اسماعیل فهمی وزیر امور خارجه

رضا حافظ وزیر مشاور در امور جنگی

احمد جلال وزیر دارایی

احمد البرعی وزیر همبستگی

دالیا السعدنی وزیر پژوهش های علمی

ایناس عبدالدایم وزیر فرهنگ

لیلی راشد وزیر مشاور در امور محیط زیست

عادل لبیب وزیر مشاور در امور توسعه داخلی

ابراهیم محلب وزیر مسکن

امین المهدی وزیر دادگستری

منیر فخری عبدالنور وزیر سرمایه گذاری

حسام عیسی وزیر آموزش عالی

احمد امام وزیر برق و انرژِی

محمد ابراهیم وزیر کشور

محمد هشام عباس زعزوع وزیر گردشگری

ایمن ابوحدید وزیر کشاورزی و اصلاح اراضی

عاطف حلمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

محمد عبدالمطلب وزیر آبیاری و منابع آبی

محمد ابوشادی وزیر خوار و بار

رضا مسعد وزیر آموزش و تربیت

مختار جمعه وزیر اوقاف

کمال عیطه وزیر مهاجرت

اشرف العربی وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی

مها الرباط وزیر بهداشت و مسکن

دریه شرف الدین وزیر اطلاع رسانی

طاهر ابوزید وزیر ورزش

محمد شعیب وزارت نفت و منابع طبیعی