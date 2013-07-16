هر دو جناح سیاسی برای رای خادم ملت احساس پیروزی کردند/ تشریح پیامهای انتخابات/ بغض رئیس جمهور منتخب

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در مراسم محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت تصریح کرد: رزمندگان ما با خدا تجارت کردند لذا پیروز شدیم.
وی اظهار داشت: ما در جبهه و در برابر جهان پیروز شدیم چون هر وقت خلوص و ابتکار و هماهنگی و برادری بیشتر بوده است و همه در کنار هم قرار گرفتیم پیروز شدهایم امروز هم باید همان راه را در پیش بگیریم.
روحانی به عظمتی که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم اشاره کرد و بیان داشت: روزهای اولیه انتخابات شاهد فضای تردید و سوء ظن بودیم و خیلی آدمهای پاک و خالص ناامید و مایوس بودند و بعضیها سوءظن و بدگمانی و تردید و شک داشتند اما خداوند فضا را برگرداند و هرچه پیش رفتیم زمین هموارتر شد و آسمان با ما یار شد.
وی افزود: دشمن در انتخابات پیش رو فکر میکرد شکاف دائمی بین حاکمیت و مردم به وجود آمده است و روز به روز این شکاف بیشتر میشود و هیچ وقت پر نخواهد شد.
روحانی ادامه داد: دشمنان تصور انتخاباتی سرد و بیرمق و حداقلی را داشتند و بعضی از دوستان گاهی میگفتند انتخابات حداقلی خواهد بود پس دشمن یک جور فکر میکرد و دوست یک جور ناامید بود اما خدا با دلها چه کرد و رهبری با تدبیرش چه نتایجی را به بار آورد.
رئیس جمهور منتخب با اشاره به سخنرانی فروردین ماه امسال مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری قدم به قدم جامعه را هدایت کردند و چه فضای بانشاط و حضور پررنگی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این انتخابات بیتردید بلوغ مسئولان و ملت بود گفت: این انتخابات رشد فکری و خرد جمعی بود و شاهد حضور همه در صحنه بودیم و در واقع این بیعت مجدد با امام (ره)، انقلاب، آرمانهای بلند انقلاب، اهداف و منافع ملی بود.
هر دو جناح سیاسی کشور برای رای آوری خادم ملت احساس پیروزی کردند
روحانی به حضور 73 درصدی واجدین شرایط پای صندوقهای رای اشاره کرد و افزود: چه انتخابات شکوهمند و زیبایی داشتیم به طوری که نه کسی گله و شکایتی کرد و نه کسی از این انتخابات ناراضی بود و هیچکس و هیچ جناحی احساس نکرد در این انتخابات شکست خورده است و آن خادمی هم که رای آورد آنقدر در زندگیاش با معتدلین جناحها نزدیک بود که هر دو جناح احساس پیروزی کردند.
رئیس جمهور افزود: آنهایی که در صحنه انتخابات به ظاهر با هم رقابت میکردیم احساس پیروزی کردند گرچه به زبان نگفتند اما به دل احساس پیروزی داشتند.
روحانی گفت: من در ملاقاتهایی که بعد از انتخابات با این عزیزان داشتم این را احساس کردم که این پیروزی جز با ارادهی حق و لطف اهل بیت و توجه حضرت ولیعصر (عج) امکانپذیر نبود.
وی ادامه داد: همه کسانی که به صحنه رقابت آمدند مشکلات کشور را میدانستند اما هیچکدام از مشکلات نهراسیده و سینه سپر کردند.
روحانی گفت: مگر در دوران جنگ مشکلات را نمیدانستیم؟ در حالی که حتی به ما سیم خاردار نمیدادند به دشمن کمکهای فراوان میکردند اما فرماندهان، بسیجیان و سربازان ما در پیروزی و عنایت حق تردید نکردند.
وی افزود: چه کسی فکر میکرد خداوند پیروزی خرمشهر را برای ما چنین سهل کند؟
روحانی تصریح کرد: ما در هشت سال دفاع مقدس تردید نکردیم و همین باعث شد که خدا ما را پیروز و سربلند کند و خون شهیدان سرمایه جاودانی برای کشور شد تا دنیا امروز با نگاه دیگری به ما بنگرد به طوری که امروز وقتی عدهای میگویند این گزینه روی میز است و شما این جمله را میشنوید به خنده میافتید و وقتی یک کشور مفلوک در منطقه حرفهایی میزند شما را به خنده میاندازد چون صهیونیستها چه کسی هستند که ما را تهدید کنند و اینکه نمیتوانند تهدیدشان را واقعی کنند و قدم نظامی علیه ملت بردارند به خاطر سرمایه هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی ملت است چون میدانند اگر یک روز اتفاقی بیفتد این ملت قویتر و با شهامتتر ایستادگی خواهند کرد.
ملت ایران در این انتخابات گفت باید بایستیم اما طرحی نو در اندازیم
رئیسجمهور منتخب با اشاره به اینکه امروز شاهد جنگ سیاسی و اقتصادی و روانی تحمیل شده بر ایران هستیم گفت: ملت ایران در این انتخابات گفت باید بایستیم اما طرحی نو در اندازیم یعنی باید با نقشه و تدبیری دقیقتر حرکت کنیم.
چرا اشتباه یک نفر، دو نفر و یا یک گروه را کش میدهیم/ پیامبر حتی با ابوسفیان هم که همه فتنهها از او بود رفتاری برادرانه داشت
وی با بیان اینکه تمام پیام این انتخابات این بود که افراطیگری و شکاف و اختلاف ما را به جایی نمیرساند بلکه تعقل و وحدت ما را به پیروزی و هدف نهایی میرساند تصریح کرد: چرا اشتباه یک نفر، دو نفر و یا یک گروه را کش میدهیم؟ در حالی که پیامبر (ص) که همه چیز ما از اوست با همه رفتارهای برادرانه داشت و در حالی که منافقین را میشناخت در کنار سفره پیامبر میآمدند و حتی با ابوسفیان هم که همه فتنهها از او بود رفتاری برادرانه داشت پس باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم.
روحانی با اشاره به اینکه ممکن است از همه ما خطایی سر زده باشید گفت: گاهی شاهدیم که وقتی فردی میگوید طرفدار نظام و ولایت فقیه است عدهای به زور می گویند که تو اینطور نیستی اما چرا این کار اتفاق میافتد در حالی که باید زمینه را برای اتحاد و وحدت آماده کنیم.
آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم چون توبه برای همه است
وی با اشاره به تاکید امام (ره) بر مسئله وحدت ادامه داد: امام میفرمود از دشمن خارجی نمیترسم اما از اختلاف شما نگرانم پس باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم یعنی آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم چون توبه برای همه است.
رئیسجمهور منتخب افزود: کسی که میگوید توبه کرده است و برگشته و آماده فداکاری است برخی میگویند که تو آماده نیستی و این درست نیست چون اسلام ما همان است که می گفت اگر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله او را به عنوان مسلمان و برادر قبول کنید.
روحانی تاکید کرد: پیام انتخابات وحدت و همدلی و تعامل در داخل و تعامل با جهان البته با حفظ منافعمان بود.
پیام این انتخابات سیاست خارجی پویا و فعال با جهان همراه با احترام، منافع و حفظ حقوق متقابل است
رئیسجمهور منتخب بیان داشت: پیام این انتخابات سیاست خارجی پویا و فعال با جهان بود که البته همراه با احترام، منافع و حفظ حقوق متقابل است که در آن جای تردید نیست و یک ایرانی را پیدا نمیکنیم که بگوید از منفعت، امنیت و حقوق ملی میگذرم پس میتوانیم با دنیا تعامل منطقی داشته باشیم و قدم به قدم جلو برویم و توقعات جامعه حتما باید منطبق با امکانات، توان و ظرفیت ملی باشد و مردم ما این توجه را دارند چون دولت به تنهایی نمیتواند موفق شود.
وی گفت: همانطور که در جبهه وقتی پیروز شدیم که همه ملت حضور داشتند پس امروز هم همه باید به صحنه بیاییم.
رئیسجمهور منتخب با بیان اینکه دولت یازدهم یعنی دولت تدبیر و امید، اول دستش به سمت حق و بعد به سمت آحاد مردم است عنوان کرد: عنایت حق، حضور مردم و وحدت همه قوا زیر نظر مقام معظم رهبری باعث موفقیتمان میشود و از خیلی مشکلات به قوه الهی عبور میکنیم.
وی افزود: قدرتی که این انتخابات را تبدیل به حماسه بزرگ کرد ما را با عنایت خود پیروز میکند.
توقع از ایثارگران و رزمندگان برای کمک به دولت به دلیل سابقه ایستادگی دربرابر دشمنان نابجا نیست
رئیسجمهور منتخب در ادامه خطاب به پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت اظهار داشت: اگر از شما توقع بیشتری نسبت به دیگران برای کمک به دولت داشته باشیم نابجا نیست چون شما ایثارگر و رزمنده هستید و نشان دادید در برابر دشمن ایستادهاید.
روحانی با بیان اینکه مبنای دولت استفاده از تمام گروههای تخصصی است تصریح کرد: در اقتصاد زمینه را برای فعالیت مردم آماده میکنیم و مصمم هستیم که شکافهای اجتماعی را از بین ببریم و سرمایه ملی را افزایش دهیم چون در هر جمعی پیشکسوتان آن باید مورد توجه قرار گیرند و شما پیشکسوتان جهاد و شهادت هستید پس توقع از شما بیشتر است و همه باید دست به دست هم دهیم تا قدرت ملی را بسازیم.
رئیسجمهور منتخب ادامه داد: تا قدرت ملی ساخته نشود دشمن در برابر ما سر فرود نمیآورد چون قدرت ملی یعنی اقتصاد قوی وحدت داخلی و سیاست خارجی فعال و پویا، ایمان قوی، انگیزه قوی، فرهنگ قوی و اتحاد همه قوا و این قدرت ملی است که میتواند ما را در برابر دشمن و همه آنهایی که سربلندی این کشور و ملت را نمیخواهند موفق کند.
رئیس جمهور منتخب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدا و امام (ره) افزود: باید از هشت سال دفاع مقدس درس بگیریم چون آنهایی که در هشت سال دفاع مقدس جنگیدند نه فقط در برابر عراق بلکه در برابر دنیا ایستادند.
روحانی تصریح کرد: وقتی با یکی از مقامات سعودی سخن میگفتم و از او گله میکردم که چرا در مقابل ایران به صدامیان کمک کرد، پس از هفت ساعت گفتوشنود گفت حالا بگویید برای آینده چه کنیم و من در پاسخ به او گفتم همه در برابر ایران به صدامیان کمک کردند اما ما خدا را داشتیم که او بالاتر از هر قدرتی است ما تنها بودیم اما خدا را داشتیم و همه دست در دست هم توانستیم به پیروزی برسیم.
در جبهه ها همزمان فرزندان آیتالله خامنهای، موسوی اردبیلی و هاشمی به عنوان روسای 3 قوه حضور داشتند
وی با اشاره به اینکه هیچکس در عرصه دفاع مقدس نباید تاکید داشته باشد که فقط ما بودهایم و دیگران حضور نداشتهاند تاکید کرد: همه تلاش کردهاند و من در تابستان 62 وقتی برای عملیات به جبهه آمدم در جبهههای جنوب، فرزند آیتالله خامنهای که آن روزها رئیسجمهور بودند، فرزند آیتالله موسوی اردبیلی که آن زمان رییس قوه قضاییه بودند و فرزند آیتالله هاشمی رفسنجانی که رییس مجلس بود و از طرف امام (ره) به عنوان فرمانده جنگ انتخاب شده بود، حضور داشتند و من با خود گفتم خدایا همه هستند از جمله رئیس دولت، مجلس و قوه قضائیه. پس هیچکس نمیتواند در برابر این جبهه بایستد.
رئیس جمهور منتخب با تاکید بر اینکه در دفاع مقدس، نظامیان، سیاسیون، ارتش، ناجا، عشایر، بسیج و سپاه همه و همه حضور داشتند گفت: خیلی حرفها و گلهها وجود دارد اما باید عظمت و پیروزی را ببینیم چون همه دست به دست هم دادند تا پیروز شویم در حالی که بدون کمک هم دست یافتن به این پیروزی امکانپذیر نبود.
وی افزود: همه شهید دادند از جمله شیرودی و کشوری در هوانیروز، بابایی و ستاری در نیروی هوایی، صیاد شیرازی، باکری، همت، جهانآرا، علمالهدی، زینالدین و همه سرداران و بزرگان.
روحانی ادامه داد: در این ماه که ماه توبه و نزدیکی به حق و رحمت است همه باید قدر آن را بدانیم چون رمضان یعنی مغفرت و نزدیکی به حق و من این را به فال نیک میگیرم که دولت در این ماه کار خود را آغاز می کند که افضل ایام و لیالی است و تنها شبی که بالاتر از شب قدر است و در ماه رمضان قرار دارد شبهایی است که پاسداران و رزمندگان ما تا صبح نگهبانی میدادند و اطمینان نداشتند که زنده خواهند ماند و به خانههایشان برمیگردند.
رئیس جمهور منتخب با تاکید بر اینکه همیشه هرجا خلوص بیشتر بوده است موفق شدهایم خاطرنشان کرد: برخی به من میگویند که تو پیشکسوت هستی اما من یک سرباز کوچک بودم که اگر خدمتی در آن هشت سال کردم وظیفهام بوده است و شما پیشکسوت هستید و امثال من کمک کوچکی بودهایم.
وی با بیان اینکه درس هشت سال دفاع مقدس به ما این بوده که کار کردن برای رضای خدا باعث پیروزی میشود یادآورد شد: دومین درس دفاع مقدس ابتکار بوده است چون هرجا فکر کردهایم و ابتکار به خرج دادهایم کارهای بزرگی انجام شده است.
بغض رئیس جمهور منتخب ملت در هنگام نام بردن به حضرت زهرا(س) و اهل بیت
رئیس جمهور منتخب در ادامه سخنانش در حالتی که بغض گلوی او را گرفته بود تصریح کرد: هر وقت دامن فاطمه زهرا (س) را گرفتیم ما را ناامید نکرده است و هر وقت به اهل بیت پناه بردهایم مایوس نشدهایم.
روحانی تاکید کرد: درس ما از جبهه این است که امروز نزدیک شدن به خاندان عصمت و طهارت ما را به پیروزی میرساند.
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