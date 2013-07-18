حفظ شعائر انقلاب وظیفه همه دولتهاست/ تورم خیانت بزرگ به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در کلاس درس اخلاق مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی افزود: انقلاب اسلامی ایران انقلابی برخواسته از شعارهایی چون" استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی،"، " حمایت از محرومان"، " احیای مکتب اهل بیت"، " حمایت از حقوق مستضعفان" و... است و بدون این شهارها انقلاب ایران در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.

وی با بیان این که قدس پاره ای از وجود امت اسلامی است گفت: هیچ دولتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با قدس و ملت فلسطین معامله کند چرا که این دو تارو پودهای قانون نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی افزود: وحدت امت اسلامی از دیگر شعارهای انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری است که باید به عنوان الگوی شجره طیبه مورد توجه قرار گیرد.

تورم خیانت بزرگ به کشور است

آیت الله دری نجف آبادی درادامه پیروزی انقلاب اسلامی ایران را برخواسته از آموزه های نهج البلاغه امیرالمومینین علی (ع) دانست و گفت: اسلام حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام نهج البلاغه است چراکه امام راحل با تکیه بر آموزه های نهج البلاغه توانست مردم را در مقابل رژیم پهلوی بسیج کند.

وی با بیان این که نباید از طرح شعائر با عفت انقلاب در عرصه بین المللی بترسیم افزود: دولت منتخب حواسش باشد از شعائر انقلاب که به عنوان اصول انقلاب مطرح اند به خوبی پاسداری کند.

نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی در ادامه از تورم به عنوان خیانت بزرگ به کشور یاد کرد و گفت: تورم موجب فقیر تر شدن قشر فقیر و ثروتمند تر شدن قشر غنی جامعه و درنهایت افزایش فاصله طبقاتی می شود.

آیت الله دری نجف ابادی افزود: تورم موجود را نباید با تورم سالهای 73 و 74 که تورم ناشی از جنگ بود مقایسه کرد چرا که این سالها هرگز شرایط مشابهی برای قیاس ندارند.



وی با بیان این که با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان نمی توان تورم را کنترل کرد افزود: مجلس و کمسیون بودجه باید به شدت وارد عمل شده تورم را مدیریت کنند.

مصر از بی تدبیری دولتمردانش سیلی خورد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به کودتای شکل گرفته در مصر گفت: کودتای مصر سیلی محکمی بود که از بی تدبیری دولتمردنش نواخته شد.



وی در بخش دیگر سخنانش با گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی برای ایجاد تحولات درونی انسانهاست.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تحولات دورنی افراد را لازمه ایجاد تحولات عظیم اجتماعی، سیاسی و.... دانست و گفت: ماه رمضان فرصت خوبی برای ایجاد تحولات معنوی در وجود افراد است.