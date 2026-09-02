بررسی مشکلات ارتباطی و ساخت مسکن مددجویان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن عصر چهارشنبه در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم در فرمانداری شهرستان عسلویه اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور، ملاقات چهره به چهره استاندار با تعدادی از شهروندان در عسلویه برگزار شد که عمده موضوعات مطرح شده شامل تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، راه‌اندازی کلینیک‌های درمانی بخش خصوصی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، ایثارگری، اشتغال و ...بود.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: در این ملاقات، مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند و استاندار بوشهر دستورات لازم برای پیگیری و رفع موارد مطروحه را بر اساس برنامه زمان‌بندی شده صادر کرد.

دبیر کارگروه صدای مردم استان بوشهر خاطر نشان کرد: کارگروه صدای مردم نیز با حضور استاندار، فرماندار عسلویه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم تشکیل شد که مشکل آنتن‌دهی موبایل همراه اول و ایرانسل مورد بررسی قرار گرفت.

شیرافکن تصریح کرد: همچنین مشکلات متقاضیان ساخت مسکن تحت پوشش بهزیستی در شهرستان عسلویه نیز در این کارگروه مطرح و مقرر شد پیگیری لازم انجام شود.