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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

دادستان کرمانشاه: اشتغال و صیانت از خانواده ۲ رکن اساسی تحول قضایی است

دادستان کرمانشاه: اشتغال و صیانت از خانواده ۲ رکن اساسی تحول قضایی است

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، اشتغال زندانیان و صیانت از بنیان خانواده آنان را از ارکان اساسی سیاست‌های دستگاه قضایی دانست و بر نقش خیرین در توانمندسازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان، با تشریح سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در حوزه اصلاح و تربیت، اشتغال‌زایی زندانیان را فراتر از یک فعالیت معمول و ضرورتی برای ارتقای امنیت اجتماعی عنوان کرد

وی اظهار کرد: زندان نباید به معنای قطع ارتباط فرد با جامعه باشد، بلکه رویکرد دستگاه قضایی باید تبدیل زندان به محیطی برای سازندگی، مهارت‌آموزی و آماده‌سازی مددجویان برای بازگشت سالم به جامعه باشد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: فردی که در دوران تحمل حبس مهارت کسب کرده و به درآمد پایدار دست پیدا می‌کند، پس از آزادی زمینه کمتری برای بازگشت به چرخه جرم خواهد داشت؛ از این رو راه‌اندازی کارگاه‌های مکانیکی و تولیدی جدید در زندان مرکزی کرمانشاه با هدف تحقق اشتغال پایدار مددجویان دنبال می‌شود

کریمی با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده زندانیان گفت: آسیب‌های ناشی از حبس نباید خانواده‌های بی‌گناه مددجویان را تحت تأثیر قرار دهد و اولویت دستگاه قضایی تنها فرد زندانی نیست، بلکه صیانت از بنیان خانواده‌های آنان نیز در دستور کار قرار دارد

وی تصریح کرد: چنانچه خانواده‌ای به دلیل نبود سرپرست با مشکلات معیشتی یا بازماندگی فرزندان از تحصیل مواجه شود، این آسیب‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بزهکاری در نسل‌های بعدی شود؛ بنابراین حمایت‌های معیشتی و اجرای طرح «مهر تحصیلی» از جمله اقدامات هدفمند برای جلوگیری از تداوم زنجیره آسیب‌های اجتماعی است

دادستان کرمانشاه همچنین با تقدیر از مشارکت خیرین در حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، خیرین را از شرکای راهبردی دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت خیرین استان کرمانشاه همواره در کنار دستگاه قضایی بوده است، اما ضروری است حمایت‌ها از کمک‌های مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار خانواده‌ها هدایت شود

کریمی ادامه داد: آموزش مهارت‌های فنی به خانواده‌های زندانیان می‌تواند زمینه استقلال مالی آنان را فراهم کند تا خانواده‌ها در آینده به جای نیازمند بودن به حمایت، خود به توانمندساز و حامی سایر مددجویان تبدیل شوند.

وی با اشاره به وظایف نظارتی دادستانی بر روند اجرای مصوبات این نشست، گفت: تمام مصوبات جلسه و منابع مالی اختصاص‌یافته با نظارت دقیق دادستانی و با هدف دستیابی به حداکثر بهره‌وری اجرا خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: مسئولان زندان‌ها مکلف هستند گزارش عملکرد ماهانه کارگاه‌های اشتغال را به منظور بررسی میزان اثربخشی و اطمینان از اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی ارائه کنند.

کد مطلب 6935792

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