عینی: انگیزه جهادی باید با تخصص و مهارت همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد عینی عصر پنجشنبه در دوره دو روزه توانمندسازی مدیران و کارکنان بسیج سازندگی کردستان که با هدف تقویت مهارت‌های تخصصی و مدیریتی نیروها در مریوان برگزار شد، اظهار کرد: گستردگی مأموریت‌های بسیج سازندگی ایجاب می‌کند نیروهای این مجموعه علاوه بر برخورداری از روحیه جهادی، از دانش تخصصی، مهارت اجرایی و توان مدیریتی لازم نیز برخوردار باشند.

وی افزود: فعالیت جهادی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که انگیزه خدمت با تخصص و برنامه‌ریزی همراه شود و نیروها بتوانند نیازهای واقعی جامعه را به‌درستی تشخیص داده و برای رفع آنها راهکار عملی ارائه کنند.

عینی با اشاره به برگزاری این دوره به یاد شهید سجاد شانوازلو بیان کرد: توجه به سیره شهدا برای مجموعه بسیج سازندگی صرفاً یک موضوع مناسبتی نیست، بلکه فرهنگ ایثار، اخلاص و مسئولیت‌پذیری می‌تواند در شیوه خدمت‌رسانی نیروها به مردم و مناطق کمتر برخوردار نمود پیدا کند.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان با تشریح محورهای آموزشی این دوره گفت: موضوعات مختلفی از جمله مهارت‌های فنی، محرومیت‌زدایی و مردمیاری، مدیریت حرکت‌های جهادی، اقتصاد مقاومتی، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، مباحث مالی و برنامه‌ریزی و همچنین شیوه روایت خدمات جهادی در این دوره مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف از انتخاب این سرفصل‌ها آن بود که آموزش‌ها با مأموریت‌های واقعی بسیج سازندگی ارتباط داشته باشد و مدیران و کارکنان بتوانند آموخته‌های خود را در روند اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های جهادی به کار بگیرند.

عینی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مدیران بسیج سازندگی در فرآیند خدمت‌رسانی اظهار کرد: مدیران این مجموعه نباید فعالیت خود را به امور اداری محدود کنند، بلکه باید حضور میدانی داشته باشند، مسائل مناطق مختلف را شناسایی کنند و از ظرفیت گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی برای حل مشکلات استفاده کنند.

وی تأکید کرد: هر اندازه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت با دقت و تخصص بیشتری انجام شود، کیفیت و اثربخشی خدمات ارائه‌شده به مردم نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین آموزش و ارتقای توان نیروها باید به عنوان یک فرآیند مستمر دنبال شود.

اقتصاد مردمی یکی از مسیرهای توانمندسازی

مسئول بسیج سازندگی کردستان با اشاره به بخش‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و صندوق‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد: کمک به توانمند شدن اقتصادی خانواده‌ها و جوامع محلی از محورهای مهم خدمت جهادی است و در این زمینه ظرفیت‌های مردمی باید به صورت هدفمند فعال شوند.

عینی افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه، حمایت از مشاغل خرد و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد مردمی می‌تواند در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و کمک به خانواده‌ها نقش داشته باشد و لازم است این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی مناسب به کار گرفته شوند.

وی همچنین درباره آموزش‌های مربوط به «راویان خدمت» گفت: فعالیت جهادگران در نقاط مختلف استان باید به شکلی دقیق، واقعی و به دور از بزرگنمایی برای مردم روایت شود تا جامعه با تلاش‌ها و خدمات انجام‌شده آشنا شود.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان خاطرنشان کرد: راویان خدمت باید بازتاب‌دهنده واقعیات میدان باشند و تلاش جهادگرانی را که بدون هیاهو در مناطق مختلف حضور پیدا می‌کنند و برای کاهش مشکلات مردم تلاش دارند، به درستی منعکس کنند.

عینی با تأکید بر نقش روایت صحیح خدمات در تقویت امید اجتماعی تصریح کرد: انعکاس درست فعالیت‌های جهادی علاوه بر معرفی ظرفیت گروه‌های جهادی، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و تقویت روحیه امید در جامعه را فراهم کند.

وی گفت: ملاک موفقیت یک دوره آموزشی، میزان اثرگذاری آن در میدان عمل است و انتظار داریم نتایج این برنامه در مدیریت گروه‌های جهادی، اجرای پروژه‌ها، روند محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های اقتصادی و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم دیده شود.

عینی یادآور شد: برگزاری این دوره به نام و یاد شهید سجاد شانوازلو، بار دیگر این مسئولیت را به نیروهای بسیج سازندگی یادآوری می‌کند که افزایش توان تخصصی و مدیریتی باید در نهایت به خدمت دقیق‌تر، صادقانه‌تر و مؤثرتر به مردم منجر شود.

دوره دو روزه توانمندسازی مدیران و کارکنان بسیج سازندگی استان کردستان با محوریت ارتقای مهارت‌های تخصصی و مدیریتی و به یاد شهید سجاد شانوازلو در مریوان برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجموعه‌ای از مباحث مرتبط با مأموریت‌های بسیج سازندگی از جمله فعالیت‌های فنی و اجرایی، محرومیت‌زدایی و مردمیاری، مدیریت حرکت‌های جهادی، اقتصاد مقاومتی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، برنامه‌ریزی و امور مالی و همچنین روایتگری خدمات جهادی ارائه شد.