به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم نیروگاه ۱۲ مگاواتی شهرستان گرمسار با هدف تأمین برق مورد نیاز صنایع، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتتاح این طرح‌ها در راستای سیاست تنوع‌بخشی به تولید انرژی در کشور انجام می‌شود.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه طی یکی دو سال اخیر توجه جدی‌تری به این موضوع شده است، افزود: دولت و به‌طور مشخص وزارت نیرو در حمایت از نیروگاه‌های جدید و تجدیدپذیر، اهتمام ویژه‌ای داشته است.

تنوع تولید انرژی به افزایش تاب‌آوری کشور کمک می‌کند

عربی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت توجه به پدافند غیرعامل گفت: با توجه به شرایطی که کشورمان دارد، تنوع‌بخشی به تولید انرژی می‌تواند در افزایش مقاومت کشور در برابر تهدیدات نیز بسیار کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه استان سمنان و شهرستان گرمسار در این زمینه با برنامه عمل کرده و پیشرو هستند، تأکید کرد: توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف تأمین برق مورد نیاز صنایع، از اهمیت ویژه‌ای در گرمسار برخوردار است.

توسعه نیروگاه‌ها برای تأمین برق صنایع راهبردی است

در ادامه، بهمن صالحی جاوید، سرپرست شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین، با بیان اینکه راه‌اندازی این دست نیروگاه‌ها در تکمیل شبکه تأمین و توزیع برق و انرژی مورد نیاز صنایع بسیار راهبردی و ضروری است، گفت: تلاش داریم سبد تولید انرژی در کشور را متنوع کنیم.

صالحی با اشاره به برنامه‌های مجموعه شستا در زمینه حکمرانی انرژی اظهار داشت: در مجموعه شستا و در زمینه حکمرانی انرژی، برنامه‌های جدی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: تلاش ما این است که بتوانیم در زمینه تولید برق مورد نیاز صنایع، پیشرو باشیم.