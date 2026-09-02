به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسم‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در نامه‌ای به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از افزایش نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان خبر داد.

بر اساس این نامه، نرخ فروش سوخت همراه از امروز (چهارشنبه، ۱۱ شهریور) با افزایش ۱۰ هزار تومانی، از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به ازای هر لیتر رسیده است.

متن نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بدین شرح است؛

براساس نامه شماره ۴۰۵/۲۰۴ مورخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، نماینده محترم انجمن در مرز بازرگان، به استحضار می‌رساند نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان از یکم شهریورماه سال جاری تا ۱۱ شهریورماه، از مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به ازای هر لیتر افزایش یافته و از ۱۱ شهریورماه سال جاری نیز از مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به ازای هر لیتر رسیده است.

نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان

میزان سهمیه نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل ایرانی خروجی از مرز بازرگان به شرح جدول زیر است.

نرخ تعادلی بنزین و نفت‌گاز در مرزهای منتهی به کشور به شرح جدول زیر است.

در ادامه نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تاکید شده است، از یکم اسفندماه ۱۴۰۱، اجرای مصوبه طرح باک پر (فول‌باک) برای کامیون‌های ایرانی خروجی از مرز بازرگان همچنان پابرجاست و از ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، اجبار اجرای مصوبه طرح باک پر (فول‌باک) برای کامیون‌های ترک خروجی از مرز بازرگان برداشته شده است.

در حال حاضر، کامیون‌های ایرانی به مقصد کشورهای اروپایی و گرجستان با باک فول در مرز ورودی به ترکیه پلمب شده و در مرز خروجی، با پرداخت عوارض راه، به صورت ترانزیت از ترکیه عبور می‌کنند.