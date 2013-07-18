تعيين تكليف اراضي راكد شهركها و نواحي صنعتي استان مركزي/ زمینهای بدون پیشرفت فیزیکی فسخ قرارداد می شود

حامد يحيي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظورتعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد کمیته داوری با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تشکیل و پس از بررسی های لازم و دعوت ازطرفین قرارداد تعداد 14 فقره از پروندهای مطروحه تعیین تکیلف شد.

وی ادامه داد: در این جلسه چهار مورد از پرونده ها مطروحه منجر به آزادسازي 29 هزار و 997 مترمربع از اراضي شهرك صنعتي محلات شد.

زمینهای بدون پیشرفت فیزیکی فسخ قرارداد می شود



رييس هيات مديره شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي ضمن هشدار به دریافت کنندگان زمین گفت: اگر متقاضياني كه زمين دريافت نموده اند و اقدامي در خصوص پيشرفت فيزيكي انجام ندهند بعد از اتمام مهلت قانوني اقدام به فسخ قراداد و انجام مراحل قضائي و مسترد نمودن زمين و واگذاري آن واحد به متقاضي جديد اقدام خواهد شد.