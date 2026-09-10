تولید ۱۴.۱ میلیون تن گندم با کاهش مصرف آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی عصر پنجشنبه در نشست روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، با اشاره به روند افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی اظهار کرد: از مجموع ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۱۲ میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که نیمی از آن اراضی دیم و نیمی آبی است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی طی سالهای اخیر با وجود محدودیتها، ناترازیها و کاهش منابع، در بخشهای مختلف تولیدی روندی رو به رشد داشته و این افزایش تولید بدون افزایش قابل توجه سطح زیرکشت و همراه با کاهش مصرف آب محقق شده است.
وی مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری را از محورهای اصلی برنامههای معاونت امور زراعت عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، در سال پایانی این برنامه باید ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۵۱ میلیارد مترمکعب رسید.
آنجفی ادامه داد: در حوزه غلات، سطح زیرکشت تقریباً ثابت مانده، اما با افزایش بهرهوری، میزان تولید افزایش یافته است. در بخش حبوبات نیز با مصرف حدود یکچهارم آب مورد نیاز، افزایش تولید رقم خورده و در حوزه سبزی و صیفی هم با کاهش سطح زیرکشت، روند تولید افزایشی بوده است.
وی درباره میزان تولید و خرید گندم در سال جاری گفت: امسال ۱۴.۱ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که تاکنون ۸.۵ میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری و به سیلوها تحویل شده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه همواره میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم فاصله وجود دارد، افزود: پیشبینی خرید تضمینی گندم در سال جاری ۱۰ میلیون تن بود که تاکنون ۸.۵ میلیون تن خریداری شده و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یکی از دلایل این فاصله است.
آنجفی درباره سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی نیز گفت: با توجه به سیاستهای ارزی دولت، یارانهها به انتهای زنجیره منتقل شده و به کشاورزان پرداخت میشود. در حوزه کودهای شیمیایی نیز قیمت کود بر اساس نرخ آزاد محاسبه شده و یارانه آن به کشاورزان اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی اظهار کرد: تدارک کود برای تمامی استانها انجام شده و توزیع بذر گندم، جو و دانههای روغنی در استانها در حال انجام است؛ همچنین توزیع بذر کلزا از ابتدای شهریور آغاز شده است.
آنجفی از افزایش استقبال کشاورزان از کشت دانههای روغنی خبر داد و گفت: امسال ۱۰۰ هزار هکتار درخواست بیشتر برای کشت کلزا ثبت شده است.
وی نقش تغذیه مناسب گیاه و مصرف بهینه کود را در افزایش عملکرد تولید مهم دانست و افزود: حدود ۸۰ درصد کود اوره باید در زمان کاشت مصرف شود و تأخیر در مصرف آن میتواند به تولید آسیب بزند. همچنین مصرف نامناسب کودها ممکن است کاهش ۳۰ درصدی تولید را به دنبال داشته باشد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشبینی بارندگیها در سال زراعی جدید، بر اجرای بهموقع برنامههای کشت و مصرف نهادهها تأکید کرد.
وی همچنین درباره بازار محصولات سبزی و صیفی گفت: در تولید این محصولات کاهش نداریم و نوسانات جزئی نیز با تصمیمات اتخاذشده در حوزه بازار و صادرات مدیریت خواهد شد.
آنجفی نوسان قابل توجه قیمت محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی را قابل قبول ندانست و افزود: برای مدیریت بازار این محصولات، محدودیتهایی در حوزه صادرات در نظر گرفته شده است.
وی در پایان از ابلاغ بهموقع الگوی کشت سال زراعی جدید خبر داد و گفت: اجرای این الگو پیگیری خواهد شد تا با مدیریت تولید، نوسانات شدید قیمت محصولات اساسی کشاورزی به حداقل برسد.
نظر شما