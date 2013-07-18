اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اجرای شبکه آبیاری از سد چم‌شیردر استان کهکیلویه و بویر احمد به دشت لیراوی دیلم موجب آبیاری بیش از 37هزار هکتار از اراضی زراعی این دشت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خط انتقال این طرح بیش از 25کیلومتر است تصریح کرد: این شبکه آبیاری از روستای عامری درشهرستان دیلم آغاز و تا روستای محمد صالحی در شهرستان گناوه ادامه خواهد داشت.

فرماندار دیلم اضافه کرد: آب سد چم شیر به وسیله یک بند انحرافی منحرف شده و از طریق سیستم انتقال شامل تونل و لوله به شبکه آبیاری و زهکشی منتقل می شود وبرای تامین آب کشاورزی اراضی به شهرستان‌های دیلم و گناوه منتقل می‌شود.

کاظمی افزود:با تکمیل طرح شبکه آبیاری سد چم‌شیر حرکت جديدي در رونق کشاورزي استان بوشهر بویژه شهرستان دیلم آغاز مي‌شود که شاهد تحول چشمگيري در اين بخش خواهيم بود.

وی ادامه داد: استفاده از حجم آب تخصیص یافته برای مصارف کشاورزی اراضی دشت لیراوی از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است.

فرماندار دیلم با اشاره به سد انحرافی تنظیمی بر روی رودخانه زهره افزود: آب به وسیله تونل و لوله به کانالهای آبیاری و زهکشی اراضی شهرستان دیلم و استان منتقل می شود.