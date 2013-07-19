به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در مکزیک جریان دارد، مهدی خدابخش در اولین دیدار خود برابر حریف کره‌ای خود یک بازی را به نمایش گذاشت و با برتری دست يافت. در وزن 87- کیلوگرم 54 تکواندوکار حضور دارند که براساس قرعه مهدی خدابخش نماینده ایران دور نخست باید با " شین بانگ" از کره جنوبی مبارزه می‌کرد.

خدابخش در این مبارزه در طول سه یاند از حریف خود برتر ظاهر شد و در نهایت 18 بر 8 صاحب پیروزی شد. وی دور بعد "جیسون نویل" سید یک این وزن از آمریکا را پیش رو دارد. "جیسون نویل" نفر اول رنگینگ جهانی و دارنده مدال طلا و نقره دانشجویان جهان است.

این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه در کره‌‎جنوبی ادامه خواهد داشت.