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۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۷

تکواندو قهرمانی جهان - مکزیک؛

خدابخشی با شکست حریف کره‌ای کار خود را آغاز کرد

خدابخشی با شکست حریف کره‌ای کار خود را آغاز کرد

روز پنجم از بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با برتری ارزشمند نماینده وزن هفتم تیم ملی ایران برابر حریف کره‌ای خود آغاز شد. 

به  گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در مکزیک جریان دارد، مهدی خدابخش در اولین دیدار خود برابر حریف کره‌ای خود یک بازی را به نمایش گذاشت و با برتری دست يافت. در وزن 87- کیلوگرم 54 تکواندوکار حضور دارند که براساس قرعه مهدی خدابخش نماینده ایران دور نخست باید با " شین بانگ" از کره جنوبی مبارزه می‌کرد.

خدابخش در این مبارزه  در طول سه یاند از حریف خود برتر ظاهر شد و در نهایت 18 بر 8 صاحب پیروزی شد. وی دور بعد "جیسون نویل" سید یک این وزن از آمریکا را پیش رو دارد.  "جیسون نویل" نفر اول رنگینگ جهانی و دارنده مدال طلا و نقره دانشجویان جهان است.

این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه در کره‌‎جنوبی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2100199

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