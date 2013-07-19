به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان بهنام اسبقی در وزن چهارم (وزن 68- کیلوگرم) موفق به کسب نخستین مدال طلای تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات شد.
محمد باقری معتمد که دو دوره قبلی رقابتهای جهانی در وزن چهارم موفق به کسب مدالهای طلا و نقره شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کسب مدال طلای اسبقی ضمن بیان مطلب فوق گفت: نزدیک به یکسال با بهنام تمرین کردهام و میدانستم که نتیجه خوبی میگیرد. این مسئله را در چندی قبل پیش بینی کرده بودم زیرا از انگیزه و توان فنی او آگاهی داشتم و میدانستم شخصیت قهرمانی دارد که خوشبختانه او نیز عالی کار کرد.
وی ادامه داد: کار بهنام ستودنی بود و قبل از هر چیز باید به پدرش که زحمات زیادی برای او کشیده تبریک بگویم. فیروز اسبقی از پیشکسوتان و ملی پوشان با اخلاق تکواندو ایران است که راه و رسم مبارزه را به خوبی به فرزند خود آموخته است.
دارنده دو مدال طلا و نقره جهانی تکواندو در مورد حضور اسبقی در فینال هم خاطرنشان کرد: از سال 2007 تاکنون نمایندگان ایران به دیدار پایانی این وزن راه يافتهاند. در پکن 2007 غلامزاده نقره گرفت، دو دوره بعدی در سالهای 2009 و 2011 بنده افتخار داشتم که طلا و نقره کسب کرده و حالا هم که بهنام اسبقی طلا گرفت. این آمار و ارقام نشان میدهد این وزن در میان هشت وزن قانونی پرافتخارترین وزن برای تکواندو ایران است.
وی در خصوص حذف "سروت" ترکیهای هم یادآور شد: این موضوع را نیز پیش بینی کرده بودم. نه تنها "سروت"، نمایندگان آمریکا، انگلستان، مکزیک و چند عنواندار دیگر این وزن هم با واژه شکست آشنا شده و از دور مسابقات کنار رفتند. در این بین بهنام اسبقی به خوبی از موقعیتها بهره برد و از فرصتی که در اختیارش قرار گرفته بود، به بهترین شکل استفاده کرد و یک مدال با ارزش کسب کرد.
باقری معتمد در پایان گفت: مدال اسبقی به من انگیزه زیادی داد تا بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت مصدومیت، با قدرت تمرینات خود را آغاز کنم و با رسیدن به شرایط آرمانی برای بدست آوردن جایگاه قبلی خود تلاش کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اسبقی بامداد پنجشنبه به وقت تهران در مبارزه نهایی مقابل نماینده کرهجنوبی به برتری دست يافت و به مدال طلای قهرمانی جهان در مکزیک دست يافت.
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