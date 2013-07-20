حذف خدابخش از گردونه مسابقات/ پدیده به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه 28 تیرماه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با برگزاری دو وزن مردان و یک وزن بانوان پیگیری شد که از میان دو نماینده ایران مردانی به مدال نقره دست يافت و نماینده وزن هفتم تیم ملی ایران از رسیدن به مدال بازماند تا بعد از چهار دوره متوالی تکواندو ایران در این وزن راهی به سکوی قهرمانی پیدا نکند.

مهدی خدابخش نماینده تکواندو ایران در وزن هفتم بود. تکواندوکاری که بعد از کسب مدال طلای ارتش‌های جهان و انجام مبارزات دیدنی در لیگ، به پدیده تکواندو ایران معروف شد ولی او بعد از سه مبارزه خوب و شکست حریفانی قدرتمند از کره‌جنوبی و آمریکا به یک کوبایی باخت و حذف شد.

وی دور نخست "شین یانگ" از کره‌جنوبی را 18 بر 8 شکست داد و دور دوم به مصاف "نویل جیسون" سید یک این وزن از آمریکا رفت و 9 بر 6 به پیروزی دست يافت. خدابخش در دور سوم و در پیکار با یک تکواندو مطرح به نام "رنی آلزولا" از آفریقای مرکزی 6 بر 2 صاحب پیروزی شد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. این تکواندوکار تیم ملی ایران برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی به مصاف "یاسین ترابلسی" از تونس رفت و با قبول شکست 5 بر 4 از در يک قدمی مدال، حذف شد.

تیم ملی تکواندو ایران در این دوره از مسابقات از میان شش تکواندوکاری که به میدان فرستاده، یک طلا توسط فیروز اسبقی و دو نقره توسط سجاد مردانی و هادی مستعان کسب کرده است.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور 872 تکواندوکار از 134 کشور دوشنبه هفته گذشته در سالن "اکس پوزیتو" شهر "پائوبلا"ی مکزیک آغاز شد و یکشنبه به پایان می‌رسد.