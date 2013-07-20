به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان دوشنبه هفته گذشته با حضور 872 تکواندوکار از 134 کشور در سالن "اکس پوزیتو" شهر پائوبلا"ی مکزیک آغاز شد که تا به امروز مبارزات شش وزن به پایان رسیده است.

در جدول توزیع مدال‌ها، کره‌جنوبی با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و يک برنز در صدر قرار دارد و کوبا با دو مدال طلا و سه برنز دوم است و تیم‌های ایران و روسیه با یک طلا و يک نقره عناوین سوم و چهارم را در اختيار دارند.

تیم ملی تکواندو ایران که با هدایت مرتضی کریمی در این مسابقات به میدان رفته است، تا روز چهارم در این جدول چهارم بود که با نقره مردانی به مکان سوم آمد. در این جدول مکزیک با يک طلا، يک نقره و يک برنز پنجم است و فرانسه، گابن و کوبا نیز در مکان‌های بعدی قرار دارند.

اما در جدول امتیازات که رده‌بندی نهایی تیم‌ها را مشخص می‌کند و اهمیت بالاتری نسبت به مدال‌ها دارد، در بخش مردان کره‌جنوبی با 44 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم ملی ایران با 43 امتیاز دوم است. مکزیک 32 امتیازی است و روسیه هم با 30 امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است.

نمایندگان کره‌جنوبی روز جمعه توفیقی نداشتند تا این فرصت در اختیار تیم ملی تکواندو ایران قرار گیرد و خود را به این تیم نزدیک کند. خمسه و عمیدی دو نماینده دیگر ایران هستند که امروز و فردا به میدان می‌روند. عمیدی در دور نخست وزن ششم و خمسه در دور سوم وزن سوم باید با کره‌ا‌ی‌ها مبارزه کنند و این نشان می‌دهد کلید قهرمانی در دستان این دو تکواندوکار کشورمان است.

این دوره از مسابقات بامداد دوشنبه به وقت تهران به پایان می‌رسد.