تولید متنوع کیفی لوستر با برند ایرانی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا موسوی‌طباطبایی در آیین افتتاح سی‌ و چهارمین شعبه فروش محصولات پارس‌ نوران گفت: توانمندی‌های ایران در پرتو مدیریت صحیح کارشناسانه نسبت به ساخت برخی کالاها چون تولید لوستر با قیمت مناسب موجب شده تا نه‌تنها نیاز داخلی اقشار مختلف جامعه به این کالا تامین شود بلکه با ایجاد کارخانه‌های تولید در فراسوی مرزها بازارهای جهانی نیز مورد هدف قرار گیرد.

وی، هدف از توسعه این شرکت را حرکت در مسیر تولید ملی، ایجاد اشتغال و ارزآوری عنوان کرد و اظهار داشت: مادامی که تولید داخل یا برند ملی از کیفیت، تنوع کالا و قیمت تمام شده مناسب برخوردار است ،بی‌شک خریداران نیز از کالاهای وارداتی آماده خارجی استقبال نمی‌کنند، کمااینکه توجه به تولید داخل اشتغالزایی و درآمد خاص خود را نیز به همراه دارد.



این کارآفرین بزرگ به ایجاد کارخانه لوستر با برند ایرانی در کشور چین اشاره کرد و گفت: مشارکت چینی‌ها در تولید جهت وجود مواد اولیه ارزان‌قیمت و بهره‌گیری از توان افراد باتجربه آن کشور در ساخت و طراحی لوستر به همراه نیروهای کار متبحر ایرانی مزیت‌های بالایی چون حذف هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه و ایجاد سکوی پرتاب صادراتی محصولاتی با برند ایرانی را در پی دارد.



موسوی تصریح کرد: مجموعه پارس‌نوران تنها شرکتی است که هیچ‌گاه از منابع مالی و تسهیلات دولتی و وام‌های بانکی استفاده نکرده و تمام نیازهای مالی خود را برای توسعه و کارآفرینی این شرکت از محل درآمدهای خود به عنوان بخش خصوصی مستقل تامین می‌کند.



به اعتقاد موسوی، منابع مالی و تسهیلات بانکی و سرمایه‌های دولتی باید صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم و زیربنایی مورد نیاز کشور شود و بیشتر تولیدکنندگان با تکیه بر توان مدیریتی نقشه راه پیشرفت خود را ترسیم کنند.



وی محصولات پارس‌نوران را برخوردار از استاندارد بین‌المللی CE اروپایی دانست و افزود: با توجه به استقبال خریداران داخلی و خارجی و توسعه این شرکت افق روشنی پیش روی صنعت لوسترسازی ایران دیده می‌شود.



در ادامه این مراسم محمدجواد دزفولی، قائم‌مقام پارس نوران با اشاره به سابقه 9 ساله این شرکت در این صنعت، توجه به کارآفرینی و حذف واسطه‌ها در فروش محصولات «از تولید به مصرف‌کننده نهایی» را رویکرد مناسب درآمدزایی عنوان کرد و گفت:در همین راستا شرکت پارس‌نوران موفق شده است که در دو سال گذشته بالغ بر 450 شغل در این صنعت ایجاد کرده است.



وی خاطرنشان کرد: سبک جدید تولید لوستر با طراحی‌های نوین وبه روز دنیا موجب شده است تا این کالای ایرانی با 1800 مدل متنوع ساخته وزینت بخش خانه‌های داخلی و خارجی باشد.

از نقش نام ایران در صنعت دنیا دفاع می کنیم



حسین جنیدی، مدیر فروش این شرکت تولید متنوع و ارایه بهترین سرویس نصب و خدمات پس از فروش با گارانتی 10 ساله محصولات پارس‌نوران را به منظور تکریم مشتریان مهم دانست و گفت: استقبال مشتریان از محصولات این شرکت موجب شده فروشگاه‌ها و مراکز تولید آن توسعه یابد.

وی دلیل استقبال از کالاهای این شرکت را توجه به تمامی سلیقه ها مشتریان متناسب با درآمد آنها ذکر کرد. جنیدی ادامه داد: صنعت لوستر سازي ايران رقيبي جدي براي کشورهاي صاحب نام اين صنعت در جهان به شمار مي رود و در ميان توليد کنندگان اين محصول جايگاه ويژه اي را براي خود به دست آورده است. برخي کشورهاي صاحب نام اين صنعت از جمله ايتاليا و اسپانيا ، پيشينه ابداع اين کالاي زينتي را به خود نسبت مي دهند و با ابزار هاي تبليغاتي توجه مشتريان را از اقصي نقاط جهان به سوي خود معطوف ساخته اند. اما واقعيت اين است که حجم قابل توجهي از محصولات اين کشورها ( ايتاليا و اسپانيا ) در حقيقت توليدات کشورهاي ديگر از جمله ايران است که به نام برندهاي معروف آنها به کل جهان صادر مي شوند .



وی پایان از انتقال تکنولوژی وکارخانه مرکزی این شرکت به کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.



در مراسم افتتاح سی و چهارمین فروشگاه لوستر پارس‌نوران چهره‌های سرشناس و معروف سینمایی و ورزشی از قبیل الهام حمیدی، لیلا اوتادی، پژمان بازغی، سام درخشانی، فرزاد حسنی، علیرضا حیدری ،محمدرضا طالقانی، علیرضا دبیر و ... حضور داشتند.