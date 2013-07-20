جذب نیرو در معاونت اجتماعي انتظامي استان سمنان/رد رشوه ۱۰۵ ميليون ريالي توسط پليس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا ميرزايي بعد از ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار داشت: معاونت اجتماعي با هدف تامين نيروي متخصص خود، از بين داوطبان مرد به صورت پيماني پنج ساله از طريق آزمون ورودي، (مصاحبه و معاينات پزشكي) استخدام مي كند.

وي تابعيت جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد به دين مبين اسلام، التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد راسخ به ولايت فقيه، نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام و نداشتن سوء پيشينه كيفري را از شرايط عمومي استخدام در ناجا عنوان كرد و افزود: بستگان درجه يك شهدا و ايثارگران، بسيجيان فعال و همچنين فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در اولويت استخدام قرار دارند.

ميرزايي، رشته هاي تحصيلي مورد نياز را در دو قالب تقسيم بندي كرد و گفت: گروه اول رشته هاي روانشناسي عمومي، باليني، روان سنجي، مشاوره و راهنمايي، مددكاري اجتماعي، براي خدمت در واحد مشاوره و مددكاري كلانتري هاي استان و شهرستان ها در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر شامل مي شود.

به گفته فرمانده انتظامي استان سمنان، گروه دوم شامل رشته هاي جامعه شناسي، علوم اجتماعي و مردم شناسي در مقطع كارشناسي براي خدمت در ساير واحدهاي معاونت اجتماعي استان سمنان و شهرستان ها است.

میرزایی افزود: داوطلبان استخدام، براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان سمنان واقع در خيابان طالقاني، نرسيده به چهارراه شهداء مراجعه و يا با شماره تلفن هاي ۳۳۲۰۹۲۸ و ۲۱۸۲۸۴۱ تماس حاصل بگيرند.

كار آگاهان پليس سمنان پيشنهاد رشوه ۱۰۵ ميليون ريالي را رد كردند

فرمانده انتظامي استان سمنان همچنین با اشاره به دستگيري يك سارق حرفه اي احشام توسط كارآگاهان مبارزه با سرقت پليس آگاهي اين استان، گفت: این ماموران پيشنهاد رشوه ۱۰۵ ميليون ريالي متهم را رد كردند.

وی افزود: چندي پيش كارآگاهان مبارزه با سرقت پليس آگاهي، سارق حرفه اي احشام كه از سال ۸۶ تاكنون تحت تعقيب بود را دستگير كردند.

میرزایی با بیان اینکه اين متهم كه در پرونده اش موارد زيادي از سرقت احشام وجود دارد پس از دستگيري براي تطميع كارآگاهان و فرار از مهلكه، پيشنهاد رشوه ۱۰۵ ميليون ريالي را به ماموران داد، تصريح كرد: ماموران وظيفه شناس با امتناع از دريافت رشوه پيشنهادي مراتب را صورت جلسه كردند.

فرمانده انتظامي استان سمنان در خاتمه با تمجيد از اقدام شايسته كارآگاهان پليس، افزود: روح خداباوري ماموران پليس، راه را بر اين گونه اقدامات اغوا كننده شيطاني بسته است.