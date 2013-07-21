به گزارش خبرنگار مهر، صباي قم و ملوان بندر انزلي از جمله تيم‌هاي با سابقه ادوار مختلف مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور هستند كه اكنون در آغاز ليگ سيزدهم در چارچوب دیداری رسمی از لیگ برتر برابر یکدیگر به میدان می‌روند.

صبای قم از دوره سوم به دنبال کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال کشور با پرویز مظلومی وارد چرخه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس شد و از بابت عملكرد موفق خود در دوره‌هاي هفتم و يازدهم ليگ برتر دو بار آسيايي شده است اما ملوان بندر انزلي بعد از يك دوره سقوط به لیگ دسته اول و بازگشت دوباره به لیگ برتر هنوز به موفقيت‌هاي صبا دست نيافته است.

شكست صبای قم در آخرین مصاف با ملوان در قم

صباي قم و ملوان بندر انزلي در حالي اين هفته در قم با يكديگر ديدار مي‌كنند كه آخرین بازي‌ آنها در دیدارهای لیگ برتر در قم به سود ملوان به پايان رسید.

مصاف صبا و ملوان از دور رفت ديدارهاي دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس در هفته سوم در قم انجام شد كه طي آن ملوان توانست با مربيگري محمد احمدزاده و سه گل سيدجلال رافخايي تيم صبا را با مربيگري يحيي گل‌محمدي در قم و در حضور تماشاگران قمي شكست بدهد.

پیروزی صبا در آخرین بازی خارج از خانه برابر ملوان

بعد از دیدار رفت دو تیم صبای قم و ملوان بندر انزلي در لیگ دوازدهم که در ورزشگاه یادگار امام قم با برتری سه بر یک به سود تیم ملوان پایان یافت، دیدار برگشت دو تیم در ورزشگاه تختي انزلي برگزار شد.

در آن مسابقه که جدال تفکرات عبدالصمد مرفاوي در تيم فوتبال صبای قم و محمد احمدزاده در تيم ملوان بندر انزلي بود، شاگردان مرفاوي توانستند با حساب يك بر صفر تيم ملوان بندر انزلي را در ورزشگاه تختي اين شهر شکست داده و در پایان ضمن انتقام شكست در قم، سه امتیاز را کسب کنند.

چهار بازي سخت براي شاگردان مايلي‌كهن در آغاز ليگ سيزدهم

تیم صبای قم اولين بازي خود را از ليگ سيزدهم فوتبال باشگاه‌هاي برتر كشور روز سوم مرداد ماه برابر شاگردان دراگان اسكوكيچ كروات در تيم فوتبال ملوان بندر انزلي در ورزشگاه‌ 15 هزار نفری یادگار امام برگزار می‌کند.

شاگردان محمد مايلي‌كهن در هفته دوم در تهران به مصاف تيم سرمربي سابق خود يعني يحيي گل‌محمدي در نفت تهران مي‌روند و در هفته سوم در شهر مقدس قم پذيراي شاگردان حسين فركي در تيم فوتبال فولاد خوزستان خواهند بود.

اين در حالي است كه صباي قم در هفته چهارم از نيم فصل نخست بازي‌هاي سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور بايد در ورزشگاه آزادي تهران برابر مدافع عنوان قهرماني و نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا يعني استقلال صف آرايي كند.

