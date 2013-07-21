انتشار جزئیاتی تازه از عملیات "وعده صادق" / چگونگی اسارت نظامیان صهیونیست توسط حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جزئیات عملیات موسوم به "وعد الصادق" که از سوی حزب الله لبنان در رویارویی با دشمن صهیونیستی در نقاط مرزی لبنان و این رژیم به اجرا درآمد، همچنان برای افکار عمومی معمایی پیچیده است.

این رسانه در گزارشی تصویری جزئیاتی تازه و اعلام نشده از این عملیات که طی آن دو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شدند منتشر کرده است.

مقدمات عملیات

در بخشی از این گزارش آمده است: با وجود گذشت هفت سال از عملیات وعده صادق همچنان بسیاری از جزئیات این عملیات از نظرها پنهان مانده است. بخشی از این ناگفته ها به مقدمات انجام این عملیات تعلق دارد.

بنابر این گزارش، پس از عملیات مبادله اسیران لبنانی با اجساد دو نظامی رژیم صهیونیستی که طی آن، تل آویو "سمیر القنطار" را آزاد نکرد، دبیرکل حزب الله لبنان وعده داد بار دیگر که رژیم صهیونیستی را مجبور به تحویل سمیر القنطار به لبنان می کند و آنها را از عدم آزادی وی پشیمان خواهد کرد.

گمانه زنی ها در آن زمان بر این مسئله متمرکز شد که حزب الله در نظر دارد عملیاتی را در مزارع شبعا انجام دهد، اما مقاومت لبنان در اندیشه عملیات در نقطه ای بود که هرگز به مغز صهیونیستها خطور نمی کرد. در منطقه "خله ورده" در روستای عیتا الشعب نقطه ای موسوم به 105 در مسیر جاده قرار داشت که حزب الله آن را نقطه ضعفی برای نظامیان صهیونیست تشخیص داد.

در این منطقه که جاده ای پیچ در پیچ و مسیر ناهمواره و کوهستانی داشت که عناصر حزب الله تحرکات دشمن را زیر نظر گرفتند و متوجه شدند خودروهای نظامی آنها کمی آهسته تر از دیگر مناطق و با فاصله نسبتا زیاد 110 متری حرکت می کنند.

همچنین مشخص شد به علت سهل انگاری نیروهای اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی منطقه 105 ارتباط رادیویی با فرماندهی نیروهای این رژیم در مرز لبنان ندارند، که بر مبنای آن گشتی های عبوری نیز از این ارتباط بی بهره بودند.

مقاومت لبنان در عملیات شناسایی خود همچنین به این مسئله پی برد که این منطقه تحت کنترل دوربینهای مراقبت رژیم صهیونیستی قرار ندارد. همچنین نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در صورت به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست به علت ارتفاع پست منطقه 105 توانایی تیراندازی به آن را ندارند.

همچنین حزب الله لبنان محیط اطراف منطقه 105 را با توجه به پوشش گیاهی موجود، منطقه ای مناسب به استتار، کمین گرفتن، حمله و عقب نشینی در فرصت مناسب پس از عملیات تشخیص داد.

این مسائل ماهها در فرماندهی حزب الله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم اجرای عملیات اتخاذ شد ؛ شهید "عماد مغنیه" مغز متفکر این عملیات بود، اما فرمانده عملیات "خالد بزه" معروف به حاج قاسم بود.

در تصمیمی غیرمنتظره فرماندهی حزب الله، مانورهای پیش از اجرای این عملیات را در همان منطقه 105 آغاز کرد و شخص حاج قاسم فرمانده عملیات در این منطقه حضور پیدا کرد و از نزدیک مانورها را شاهد بود.

روز عملیات

در روز 22 جولای 2006 ساعت 8:45 دقیقه، دو خودور نظامی همر (HAMMER) رژیم صهیونیستی گشت منطقه ای خود را آغاز کردند. در ساعت 8:57 دقیقه آخرین تماس رادیویی میان دو خودرو نظامی صهیونیستها انجام شد. در این لحظه عملیات غافلگیرکننده حزب الله آغاز شد.

حزب الله لبنان دو گشتی رژیم صهیونیستی را منفجر کرد و دو نفر از نظامیان صهیونیست را تنها در عرض چند دقیقه به اسارت گرفت. رژیم صهیونیستی که از این عملیات دچار شوک شده بود به یکی از تانکهای خود دستور ورود به خاک لبنان را داد که این تانک روی مین کارگذاشته شده توسط حزب الله متوقف شد. همچنین عملیات گشت زنی بالگردهای صهیونیستی در منطقه برای یافتن اثری از نظامیان به اسارت گرفته شده آغاز شده که در نهایت نتیجه ای برای آنها نداشت.