به گزارش خبرگزاری مهر، "سیدحسن نصرالله" جمعه شب در مراسم افطار هیئت حمایت از مقاومت اسلامی، با اشاره به دیدگاه، اهداف، وظیفه و خط مشی روشن مقاومت لبنان خاطر نشان کرد این ویژگی‌ها سبب شده تا هر کدام از عناصر مقاومت بدانند چه وظیفه ای دارند و به چه سمتی حرکت می کنند.



اهداف عمده مقاومت



سید حسن نصرالله در این مراسم که به صورت زنده از شبکه های مختلف از جمله المیادین، المنار و العالم پخش شد، خاطرنشان کرد: پس از آزادسازی اراضی اشغال شده لبنان، دومین هدف مقاومت در آزادی اسیران نمود پیدا می‌کند که این هدف مقاومت نیز طی چندین مرحله محقق شد و برخی از پرونده‌های معلق یعنی آزاد سازی کشتزارهای شبعا و تپه های کفر شوبا بیش از آنکه یک هدف برای مقاومت به شمار آید، حقی ملی است.



وی اظهار داشت: باز گرداندن پیکرهای شهدا و باز پس گیری آنها از رژیم صهیونیستی حقی ملی و لبنانی است و مقاومت تا تحقق این هدف به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد، و البته هنوز برخی اراضی همچنان در اشغال این رژیم است.



سید حسن نصرالله با بیان اینکه حزب‌الله لبنان هیچگاه در جنگ 33 روزه ادعا نکرده که تجهیزات و تسلیحات و توانمندی‌های نظامی مشابه رژیم صهیونیستی در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: آنچه در لبنان روی داد، مقاومتی مردمی و پذیرش و استقبالی مردمی بود که ما را به مرحله ایجاد موازنه ترس و وحشت و بازدارندگی سوق داد. این موجب شده که رژیم اسرائیل پیش از هر تجاوز به لبنان هزار موضوع را مورد محاسبه قرار دهد.

آمریکا دیگر نمی‌تواند اراده خود را بر جهان تحمیل کند



دبیرکل حزب الله لبنان افزود: تجربه ثابت کرده که اولویت نخست آمریکا در منطقه رژیم صهیونیستی است؛ ولی آمریکا دیگر آن قدرتی نیست که اراده خود را بر جهان تحمیل می‌کرد.



وی افزود: مقاومت به اراده مردمی متکی است، تجربه مقاومت فایده خود را ثابت کرده، مقاومت در لبنان قوی است و از عشق و حمایت بزرگ برخوردار است و یک وضعیت گذرا نیست، مقاومت شکننده نیست و همه کسانی که سعی دارند مقاومت را بشکنند و یا آن را منزوی کنند، شکست خواهند خورد، زیرا مقاومت یک تشکیلات نیست بلکه اراده مردمی است.



سید حسن نصرالله ادامه داد: دفاع از لبنان مسئولیت تمام ملت آن است و نیاز ملی به وضع استراتژی دفاع ملی در کشور احساس می‌شود؛ هنگامی که در لبنان مقاومت فعال و تاثیر گذار وجود داشته باشد، طبیعی است که همواره این کشور در معرض هدف باشد.



موضع گیری برخی دولتهای عربی ضد مقاومت لبنان



دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص مواضع دولتهای عربی در خصوص نبرد مقاومت با رژیم صهیونیستی گفت: اقدامات این دولتها که شامل حمله اقتصادی، ناسزا گویی‌ها و اتهام زنی‌ها است بخشی از نبردی است که مقاومت لبنان از آغاز فعالیت خود در سال 1982 با آن روبرو بوده و موفق شده اهداف اسرائیلی - آمریکایی در اشغال لبنان را از بین ببرد؛ مقاومت در سال 2006 نیز موفق شد طرح خاورمیانه جدید را در هم بشکند، بنابراین طبیعی است که این مقاومت مورد حمله قرار گیرد.



وی ادامه داد: ما وارد مرحله جدیدی شده ایم که با همان بصیرت و همان اقدامات و دقت از آن نیز به خواست خدا عبور خواهیم کرد، شما مطمئن باشید که این مقاومت قادر است با تمام جدیت و قدرت از تمام سختی‌های موجود در حال و آینده عبور کند.



سید حسن نصرالله تأکید کرد: رژیم صهیونیستی و همه کشورهایی که پشت سر این رژیم قرار دارند، می دانند که لبنان دیگر لقمه ساده‌ای برای آنها نیست.



ارتش لبنان شریک مقاومت است



سید حسن نصرالله اظهار داشت: ارتش تضمین کننده امنیت میهن و شریک مقاومت بوده و باید روزی بیاید که ارتش بتواند از وطن دفاع کند. ارتش سازمانی است که تمام فرزندان این کشور از تمام گروه‌ها و طوایفش در آن جمع شده‌اند.



ممانعت اعراب و آمریکا از کمک ایران برای تقویت ارتش لبنان



وی با اشاره به ضعف ارتش لبنان تأکید کرد: ایران آمادگی خود برای تجهیز و تقویت ارتش لبنان را اعلام کرد، اما اراده آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه مانع از آن شده که ارتش لبنان ارتشی قوی و قدرتمند باشد.



دبیر کل حزب‌الله لبنان با درخواست از رسانه‌های لبنانی برای هوشیاری در نقل اخبار، ادامه داد: ما مدعی معصوم بودن ارتش نیستیم، اما باید درباره وضعیت امنیتی جدید آگاه بوده و هوشیار باشیم.



سید حسن نصرالله اظهار داشت: دشمن صهیونیست در جنگ آتی پیش از آنکه چشمانش به سوی بمباران بیروت باشد نگران الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خواهد بود و امروز دیگر کسی نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه به لبنان تجاوز کند.



سید حسن نصرالله اوضاع لبنان را در مقایسه با منطقه خوب توصیف کرد و گفت: همواره آماده گفتگو و مذاکره با دیگر گروههای سیاسی لبنان هستیم.

