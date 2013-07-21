نمایندگان معترض به گزارش مجلس از حادثه قم به رهبر معظم انقلاب نامه می نویسند

احمد امیر آبادی فراهانی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اعتراض برخی اعضای کمیسون امنیت ملی به گزارش حادثه قم در روز 22 بهمن و حمله به علی لاریجانی در حرم حضرت معصومه اظهار داشت: این افراد نسبت به چند موضوع در گزارش معترض هستند اول اینکه نام برخی مراکز در گزارش مذکور آمده است که درست نیست چرا که آنها به نوعی خودشان حافظ انقلاب وشخصیت های نظام هستند.

وی افزود: دوم اینکه این گزارش به نوعی یک طرفه تهیه شده است و با افرادی که اسامی آنها در گزارش آمده است مذاکره ای انجام نگرفته تا نظر آنها نیز مشخص شود و با علم به نظر آنها باید این گزارش تهیه می شد.

امیر آبادی خاطر نشان کرد: برخی نیز معتقدند بعد از صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص حوادث قم عده ای که در این ماجرا نقش داشتند نادم شده و اظهار پشیمانی کردند.

نماینده مردم قم در مجلس خاطر نشان کرد: به همین خاطر برخی اعضای کمیسیون امنیت به دنبال آن هستند تا گزارش تهیه شده در خصوص حادثه قم جامعیت بیشتری پیدا کند و این گزارش اصلاح شود به همین خاطر نامه ای را با امضای تعداد خاصی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون بودند و از موضوع اطلاع داشتند، تهیه کردند و قرار شد آن را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کنند.

وی با بیان اینکه قرار نیست همه نمایندگان مجلس این نامه را امضا کنند، افزود: این اقدام با این هدف انجام گرفته است که این گزارش به صورت یک طرفه به دفتر رهبر انقلاب ارسال نشده باشد.