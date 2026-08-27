مسمومیت ۲۱ نفر بر اثر گازگرفتگی ناشی از موتور برق در کاشان

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش حادثه گازگرفتگی ناشی از انتشار گاز موتور برق در یک واحد صنفی در شامگاه پنج‌شنبه، بلافاصله نیروهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این حادثه که در یک واحدصنفی رخ داد، در مجموع ۲۱ نفر دچار علائم مسمومیت شدند که پس از حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های راوند، قائم و پردیس در محل، اقدامات لازم برای ارزیابی و درمان مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: ۱۰ نفر از افراد مسموم پس از دریافت اقدامات درمانی لازم، در محل حادثه درمان واز اعزام به بیمارستان امتناع ورزیدند و ۱۱ نفر دیگر برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی با تأکید بر خطرات استفاده نادرست از موتور برق در فضاهای بسته، از شهروندان خواست از روشن کردن موتور برق در محیط‌های بسته و فاقد تهویه مناسب جداً خودداری کنند؛ چراکه انتشار گاز مونوکسیدکربن می‌تواند موجب مسمومیت و در موارد شدید، جان افراد را به خطر بیندازد.