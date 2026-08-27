به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح‌های هفته دولت در بخش شنبه و طسوج که با حضور مدیرعامل گاز استان بوشهر و جمعی از مدیران شهرستان و بخش صورت گرفت اظهار کرد: ساختمان پست امداد و عملیات گاز ناحیه شنبه با هدف تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی در این بخش، در زمینی به مساحت ۱۴۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: راه‌اندازی این مجموعه نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی شرکت گاز، تسریع در رسیدگی به حوادث و درخواست‌های مشترکان و افزایش آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی در بخش شنبه و طسوج خواهد داشت.

فرماندار دشتی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی و فراهم کردن امکانات مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به مردم از اولویت‌های دولت است و تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مختلف، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم مناطق شهری و روستایی شهرستان به خدمات فراهم شود.

مقاتلی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم اجرای طرح‌های عمرانی، تأثیر مستقیم آن بر زندگی و رضایتمندی مردم است، گفت: بهره‌برداری از ساختمان پست امداد و عملیات گاز ناحیه شنبه می‌تواند در افزایش کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی و همچنین ارتقای سطح رضایتمندی مردم این منطقه مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و افزایش توان عملیاتی مجموعه گاز در بخش شنبه انجام شده و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد توسعه بیشتر خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم شهرستان دشتی باشیم.