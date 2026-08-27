همتی: برخلاف تبلیغات دشمن بخش خصوصی با جدیت در حال فعالیت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سفر یک روزه خود از واحدهای تولیدی شهرهای مختلف استان از جمله دزفول، گتوند و اهواز بازدید داشتیم که نشان میداد رونق در کشور همچنان ادامه دارد و بخش اقتصادی به طور جدی کار خود را انجام میدهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برخلاف تبلیغات منفی و فشارهای اقتصادی که وارد میکنند، مردم بیوقفه کار خود را انجام میدهند و بخش خصوصی فعال است.
وی با بیان اینکه موضوعات خوبی از سوی فعالان بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و مسئولان خوزستان مطرح شد، تصریح کرد: تامین مالی واحدهای خرد و متوسط، افزایش اختیارات بانک ها، کمک به تامین ارز صادرکنندگان در مرزها از جمله مطالبات آنها بود که به طور جدی پیگیری و اجرا خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بخشی از منابع استان توسط بانکها برای تسهیلات هزینه میشود یا به بخشها و استانهای دیگر انتقال پیدا میکند که از گذشته وجود داشته این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا منابع خوزستان در استان هزینه و تامین مالی واحدهای تولیدی و مصارف داخل شود.
همتی گفت: با همت استاندار و پیگیری نماینده های مردم در مجلس، موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصوص انتقال حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان اظهار کرد: این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست که استاندار باید این مسئله را پیگیری کنند البته ما نیز در مرکز با بانکها مذاکراتی خواهیم داشت و در دولت مطرح میکنیم.
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