گزافه گویی جدید وزیر خزانه داری آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی مدعی شد: در حالی که مردم ایران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، همچنان مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور هدر می‌دهد.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: ایران باید به جای هدایت میلیاردها دلار به نیروهای نیابتی خود، پول را برای مردم خود خرج کند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پاسخ به گزافه‌گویی امروز بسنت با به‌اشتراک‌گذاشتن مقاله‌ای از نیویورک‌تایمز که در آن به ناتوانی بسنت در کنترل شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره شده، نوشت: این امپراتوری روبه‌زوال به‌جای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم آمریکا کند؛ اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.