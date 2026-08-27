سعید نظری گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعهای از طرحهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی، شهری و زیستمحیطی در هفته دولت خبر داد و گفت: رویکرد اصلی این پروژهها، توسعه محلهمحور و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهرستان است.
وی با اشاره به مهمترین طرحهای آماده بهرهبرداری ادامه داد: آموزشگاه شهید مرادی، سالن ورزشی شهدای پالایشگاه شیراز، زورخانه جانباز سرافراز محمدجواد بهارلو و فاز نخست پارک کوهپایه از جمله پروژههای شاخص هفته دولت در زرقان هستند که مجموع ارزش آنها به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد.
سرپرست فرمانداری زرقان افزود: مدرسه ششکلاسه شهید مرادی با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان و با همت ادارهکل نوسازی مدارس فارس احداث شده و در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
«هر فصل یک مدرسه» در زرقان
سرپرست فرمانداری زرقان با اشاره به تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان گفت: طرح «هر فصل یک مدرسه» در زرقان دنبال میشود و تاکنون دو مدرسه در شهرهای لپویی و زرقان و یک سالن ورزشی دانشآموزی به بهرهبرداری رسیده است.
نظری ادامه داد: دو مدرسه محمدباقر ممیز در لپویی و محمد صادقیان در زرقان نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی در آستانه افتتاح قرار دارند.
وی همچنین از بهرهبرداری سالن ورزشی شهدای پالایشگاه شیراز خبر داد و گفت: این مجموعه با مشارکت پالایشگاه و ادارهکل نوسازی مدارس و با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد تومان احداث شده است.
آغاز ساخت دو خانه بهداشت
نظری با اشاره به طرحهای حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: عملیات اجرایی احداث دو خانه بهداشت در روستاهای لاهیجی و دژآباد، در بخشهای مرکزی و رحمتآباد زرقان، آغاز خواهد شد.
وی افزود: عملیات ساخت ساختمان بخشداری رحمتآباد نیز با اعتباری بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع که توسط شهرداری تأمین شده، آغاز میشود.
توسعه زیرساختهای نهضت ملی مسکن
سرپرست فرمانداری زرقان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن گفت: پروژه آبرسانی و بهسازی معابر طرح نهضت ملی مسکن ۲۲۲ واحدی دودج اجرا شده و در مجموع طی ماههای گذشته بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای طرح مسکن ملی در شهرستان هزینه شده است.
زورخانهای در دل بافت تاریخی زرقان
نظری، زورخانه جانباز سرافراز محمدجواد بهارلو را یکی دیگر از طرحهای مهم هفته دولت دانست و گفت: این پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در بافت تاریخی و کهن شهر زرقان احداث شده و همزمان با سایر طرحهای هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: اهمیت این پروژه تنها به ایجاد یک ظرفیت ورزشی محدود نمیشود، بلکه قرار گرفتن آن در بافت تاریخی شهر میتواند زمینهساز احیای محله ولیعصر و توسعه محلهمحور زرقان باشد.
افتتاح دو پارک جدید در زرقان
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان زرقان همچنین از افتتاح پارک شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: این مجموعه با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان توسط شهرداری زرقان احداث شده و برای ایجاد فضای نشاط اجتماعی، پیادهروی و برگزاری اجتماعات محلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: فاز نخست پارک کوهپایه زرقان نیز در حاشیه کوه بمو و با هدف پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهروندان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
تقویت زیرساخت اطفای حریق در پارک ملی بمو
نظری در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای زیستمحیطی شهرستان اشاره کرد و گفت: پارک ملی بمو یکی از ظرفیتهای مهم زیستمحیطی زرقان است و حفاظت از این سرمایه طبیعی در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: فرمانداری زرقان از سال گذشته پیگیری تأمین اعتبار برای تقویت زیرساختهای حفاظتی این منطقه را در دستور کار قرار داده و مرکز فرماندهی اطفای حریق پارک ملی بمو نیز با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست فرمانداری زرقان خاطرنشان کرد: این مرکز با رویکرد تقویت مدیریت بحران، افزایش آمادگی برای مقابله با حریق و پیشگیری از آتشسوزیهای مستمر در پارک ملی بمو احداث شده است.
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