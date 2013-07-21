یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن ضمن تأیید خبر ربوده شدن یک کارمند سفارت ایران در یمن به خبرنگار مهر گفت: ایشان صبح امروز زمانی که عازم محل کارش بوده است در نزدیکی منزل توسط 4 نفر فرد مسلح ربوده شده است.

وی افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن از زمان ربوده شدن این دیپلمات با مقامات یمنی، نیروهای نظامی و امنیتی و وزارت امور خارجه یمن در ارتباط و در حال پیگیری مسئله است.

این منبع آگاه در سفارت ایران تصریح کرد: دوستان یمنی قول داده اند که موضوع را به شکل دقیق و سریع پیگیری کنند.

پیش از این عباس عراقچی ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تأیید این خبر تأکید کرده است : فرد ربوده شده ایرانی است و در حال پیگیری سرنوشت وی هستیم که نتیجه آن اعلام خواهد شد.