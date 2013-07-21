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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

یک منبع آگاه در سفارت ایران :

سفارت ایران ربوده شدن دیپلمات ایرانی در یمن راپیگیری می‌کند/ قول مقامات یمنی برای پیگیری سریع و دقیق

سفارت ایران ربوده شدن دیپلمات ایرانی در یمن راپیگیری می‌کند/ قول مقامات یمنی برای پیگیری سریع و دقیق

یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن درباره ربوده شدن دیپلمات ایرانی در این کشور گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران با وزارت امور خارجه و نیروهای امنیتی و نظامی یمن در این باره در ارتباط است و آنها قول داده اند موضوع را به شکل دقیق و سریع پیگیری کنند.

یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن ضمن تأیید خبر ربوده شدن یک کارمند سفارت ایران در یمن به خبرنگار مهر گفت: ایشان صبح امروز زمانی که عازم محل کارش بوده است در نزدیکی منزل توسط 4 نفر فرد مسلح ربوده شده است.

وی افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن از زمان ربوده شدن این دیپلمات با مقامات یمنی، نیروهای نظامی و امنیتی و وزارت امور خارجه یمن در ارتباط و در حال پیگیری مسئله است.

این منبع آگاه در سفارت ایران تصریح کرد: دوستان یمنی قول داده اند که موضوع را به شکل دقیق و سریع پیگیری کنند.

پیش از این عباس عراقچی ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تأیید این خبر تأکید کرده است : فرد ربوده شده ایرانی است و در حال پیگیری سرنوشت وی هستیم که نتیجه آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2101610

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