القاعده مظنون به ربودن دیپلمات ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روز گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی یمنی از ربودن یک دیپلمات ایرانی که سوار ماشین خود بود در روز روشن در پایتخت یمن -صنعا- خبر داده بود.

وی گفت: "یک دیپلمات ایرانی روز یکشنبه توسط افراد مسلح ربوده شد و به مقصدی نامعلوم منتقل شد.

پلیس اعلام کرد که جستجو برای یافتنِ محل وی آغاز شده است و این فرد در خیابانی نزدیک سفارت ایران در محله هدی در جنوب صنعا ربوده شده است.

وزير امور خارجه كشورمان در پی ربوده شدن وراحمد نیك بخت وابسته اداری سفارت كشورمان در صنعا در تماس تلفني با ابوبكر القربي وزير خارجه يمن ضمن محكوم نمودن اين عمل غير انساني، خواستار اقدامات جدي دولت يمن جهت آزادي وي شده بود.

کاردار یمن نیز به وزارت خارجه فراخوانده شد تا "نگرانی جدی درباره سرنوشت دیپلمات" به وی تذکر داده شود.

خبرگزاری فرانسه می افزاید این اولین بار است که یک ایرانی در این کشور فقیر شبه جزیره عربی ربوده شاده است.

افراد مسلح "القاعده در شبه جزیره عربی" (AQAP)، که به گفته واشنگتن جنایت کار ترین شاخه شبکه است، از مارس 2012، عبدالله الخالدی -معاون کنسولِ عربستان در عدن- را نیز ربوده اند.

اعضای AQAP در ازای آزادی خالدی، خواستار آزادی یکی از زندانیان مرتبط با القاعده در عربستان هستند.

علاوه بر این آنها از ماه می یک زوج از آفریقای جنوبی را هم به گروگان گرفته اند.

در 15 سال گذشته صدها نفر ربوده شده اند که تقریباً تمام آنها بدون آنکه آسیبی به آنها برسد، آزاد شده اند.

گروگان گیری معمولاً توسط قبایل برای امتیاز گرفتن از حکومت مرکزی رخ داده است.