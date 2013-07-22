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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

یوپ هاینکس:

سرگرم حیوانات خانگی‌ام هستم و به بارسا نمی‌روم

سرگرم حیوانات خانگی‌ام هستم و به بارسا نمی‌روم

سرمربی پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ شایعات مربوط به حضور در بارسلونا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوپ هاینکس" 68 ساله گفت هیچ شانسی برای بازگشت به مربیگری فوتبال ندارد. وی روز یکشنبه گفت در حال لذت بردن از کناره گیری‌اش از فوتبال است.

هاینکس اظهار داشت: فکر کنم پس از حضور در بایرن مونیخ اکنون برایم ممکن نیست که هدایت تیمی را بر عهده بگیرم. خودم را مشغول کرده‌ام و سرگرمی زیاد دارم. حیوانات خانگی‌ام را دارم و یک باغ بزرگ که مشغولم کرده است.

وی افزود: من نشانه‌هایی که از بدنم دریافت کردم را متوجه شدم و درحال حاضر حس خوبی دارم و از بودن با خودم لذت می‌برم.

"تیتو ویلانووا" روز جمعه به دلیل پیگیری درمان سرطان غدد بزاقی از مربیگری بارسلونا کناره گیری کرد.

کد مطلب 2101792

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