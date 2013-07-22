گاس هدینیک از هدایت آنژی استعفا داد/ سرمربی هلندی به بارسا نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رنه ملنستین مربی سابق منچستریونایتد به عنوان جانشین هیدینک هدایت آنژی ماخاچ کالا را به عهده گرفت.

هیدینک در شرایطی آنژی را ترک کرد که باشگاه بارسلونا به دلیل بیماری تیتو ویلانووا و کناره گیری او از نیمکت آبی و اناری ها این روزها بدون مربی است و سران این باشگاه به دنبال سرمربی جدیدی برای تیم خود هستند.

هیدینک که کارنامه درخشانی با تیم های ملی کره جنوبی و روسیه و همچنین باشگاه چلسی دارد شانس خوبی برای جانشینی تیتو ویلانووا خواهد داشت. او که ماه گذشته قراردادش را برای یک سال دیگر با آنژی ماخاچ کالا تمدید کرده بود این تیم را به عنوان سوم لیگ روسیه رساند که بهترین نتیجه در تاریخ این باشگاه محسوب می شود. او همچنین با آنژی به فینال جام حذفی روسیه هم رسید.