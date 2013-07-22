به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این روزنامهنگار که در سبک روزنامهنگاری تحقیقی کار میکند، قصد دارد تا با انتشار کتابی که هنوز نامی برای آن تعیین نشد، از ادوارد اسنون و نقش او در آژانس امنیت ملی آمریکا بنویسد.
ادوارد اسنودن با انتشار اطلاعات محرمانهای که در اختیار داشت در روزنامههای گاردین و واشنگتن پست، از شنود و ردیابی گسترده اطلاعاتی شهروندان آمریکایی و خارجی به دست سازمان امنیت ملی آمریکا پرده برداشت و مجبور به ترک خاک آمریکا شد تا زندانی نشود.
این کتاب که اعلام شده در ماه مارس (اسفند) منتشر میشود، اطلاعات جدیدی درباره برنامههای آژانس امنیت ملی آمریکا ارایه میکند.
متروپولیتن بوکز که قرار است این کتاب را منتشر کند، در ارایه کتابهای غیرداستانی درباره مسایل ناگفته رکورددار است و تاکنون افشاگریهای متعددی درباره سیاستهای واشنگتن انجام داده است.
انتشار کتابهایی از نوام چامسکی از جمله کتاب تاثیرگذار «سوء استفاده از قدرت و حمله به دموکراسی» که سال 2007 منتشر شد، از کتابهای این ناشر است.
هنوز ناشری برای انتشار این کتاب در بریتانیا معرفی نشده است.
گرینوالد از ستوننویسان گاردین و وکیل فعال در حوزه حقوق بشر است که تاکنون چهار عنوان کتاب با تمرکز بر مسائل آمریکا منتشر کرده است. او در کتاب «با آزادی و عدالت برای بعضیها» به سوء استفاده از قدرت در آمریکا از زمان واترگیت تاکنون پرداخته و بحران مالی را از تبعات آن خوانده است.
ادوارد اسنودن، همکار پیشین سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) با افشاگری درباره شنودهای محرمانه این سازمان، به چهرهای جهانی بدل شد. او با انتشار بیانیهای از طریق سایت افشاگر ویکی لیکس به دفاع از خود پرداخت و بیش از همه ایالات متحده را به نقض حقوق بشر درباره او و بلوکه کردن تلاشهایش به دریافت پناهندگی در کشوری ثالث متهم کرد.
اسنودن مدتی است در فرودگاه مسکو زندگی میکند و در حالی که از ۲۱ کشور درخواست پناهندگی کرده، هنوز وضعیت مشخصی ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته بود اسنودن میتواند در روسیه بماند، مشروط بر آن که از افشای اطلاعاتی که در اختیار دارد، خودداری کند.
بنا بر افشاگریهای اسنودن سازمانهای امنیتی آمریکا دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن و نیویورک و چند سفارتخانه اروپایی در آمریکا را نیز شنود میکردند.
نظر شما