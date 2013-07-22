حوزه های حادثه خیز محور اردبیل – سراب تعدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علیپور در جلسه شورای ترافیک اردبیل تصریح کرد: این محور جزو محورهای حادثه خیز استان اردبیل است که نیازمند ایمن سازی است.

وی با تاکید به اینکه در چهار ماهه اول سال جاری تصادفات این محور با افت 70 درصدی مواجه است، اضافه کرد: به منظور ایمن سازی کامل محور اردبیل – سراب نقاط حادثه خیز آن شناسایی و تعدیل می شود.

به گفته علیپور علاوه بر این نقاط حادثه خیز محورهای نیر–سراب و نیر-اردبیل نیز نیازمند شناسایی است.

وی اضافه کرد: ایمن سازی حاشیه جاده به ویژه در مناطق مسکونی از دیگر اولویت‌های ایمن سازی محورهای ذکر شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و به علائم حاشیه جاده توجه داشته باشند بسیاری از تصادفات رانندگی در این سه محور کنترل می شود.