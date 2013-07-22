مردمی کردن اقتصاد مهمترین هدف طرح هجرت است/اجرای 52 طرح محرومیت زدایی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، جبار دوست محمدیان، ظهر دوشنبه در جلسه ای که با عنوان طرح هجرت سه در محل فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار شد با بیان اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی یکی از بخش های اصلی در بسیج سازندگی است، افزود: بسیج سازندگی در کل کشور سه بخش دارد، محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و اردوهای مقاومتی طرح هجرت که مقام معظم رهبری هم تاکید ویژه ای روی بحث اقتصاد مقاومتی دارند.

وی با اشاره به اینکه 52 طرح در بخش محرومیت زدایی در استان سمنان اجرا می شود بیان کرد: 17 طرح آن به شهرستان شاهرود اختصاص دارد و تا الان هشت طرح آن افتتاح شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان سمنان تقویت همکاری و همگرایی را لازمه پیشرفت هر چه بهتر در همه زمینه ها دانست و افزود: اولین بحث برای اعزام نیروها به اردوهای مقاومتی خودسازی فردی است.

دوست محمدی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از تشکیل بسیج سازندگی محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور است، گفت: چرا که مناطق محروم مانند نقطه هایی سیاه در نقشه جغرافیای کشور هستند که باید با محرومیت زدایی این نقاط را نورانی کنیم و مردم این مناطق هم بتوانند طعم شیرین خدمت دولت و مسئولان را بچشند.

وی با بیان اینکه در سه ماه اول سالجاری 18 پروژه محرومیت زدایی را در سطح استان داشته ایم افزود: این پروژه ها در بخش بازسازی نمازخانه ها، غسالخانه، احداث خانه عالم، ساخت حمام و سرویس های بهداشتی و ... انجام گرفته و ادامه کار هم با شرکت دانشجویان از 26 شهریور شروع خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: بسیج سازندگی خدماتی را هم در زمینه های فرهنگی، زیر ساخت ها و برنامه های آموزشی داشته است که می توان به 16 مورد اردوهای جهادی، شش مورد بسیج دانشجویی، یک هزار و 32 نفر جهت بازسازی مدارس و همین طور وام های خود اشتغالی در حمایت از مشاغل زود بازده اشاره کرد.

دوست محمدی همچنین با تصریح بر اینکه بسیج سازندگی در هر جایی که محرومیت باشد آن را شناسایی می کند و با حضور خود اقدامات لازم را انجام می دهد افزود: تا کنون در بحث طرح هجرت هفت هزار و 440 نفر روز دانشجو، یک هزار و 320 نفر روز بسیج فرهنگیان و طلاب، چهار هزار و 200 نفر بسیج محلات، یک هزار و 340 نفر روز جهت زیبا سازی و سرو سامان دادن به فضای سبز محله ها و دو هزار و 500 نفر هم جهت آموزش خیاطی و دیگر کارهای آموزشی را داشته ایم.

وی در خاتمه تصریح کرد: قبلا فعالیت های بسیج سازندگی مقطعی بوده ولی الان این برنامه ها در طول سال هم اجرا می شود و ادامه دارد و خوشبختانه از طرف دانشجویان هم با استقبال خوبی روبرو شده است.