واگذاری 140 واحد مسکن مهر به مددجویان واجد شرایط در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن وليئي صبح روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: درحوزه ساخت مسکن مددجویان 70مورد احداث مسکن داریم که برای تعمیر، تکمیل، بازسازی مسکن مددجویان چهار هزار 700مورد امسال اقدام خواهیم کرد و برای روستائیان تحت عنوان مقاوم سازی مسکن مددجویان روستایی 300مورد اقدام خواهدشد.

وی اظهار داشت: از 112هزار نفر ساکن روستاهای استان 25 هزارنفر خانوارتحت حمایت کمیته امداد استان هستندکه 22درصد است و کسانی که 314 هزار خانوارساکن شهرها که 16 هزار نفر از افراد تحت پوشش هستند که قریب به پنج درصد است.



وی گفت: درکل استان از جمعیت 426هزار خانواربیش از 40هزار و500خانوار تحت پوشش امداد هستند و به تعبیری 9درصد از جمعیت های خانوارهای استان تحت پوشش امداد هستند.

این مقام مسئول اظهار داشت: زنان سرپرست تحت پوشش که 23 هزار نفرزن سرپرست که 45 درصد از مجموع سرپرست تحت پوشش کمیته امداد هستند که این رقم در کشور 36 درصد هست که 925 هزار زن سرپرست خانواردر کل کشور تحت پوشش کمیته امداد کشور هستند.

کمیته امداد استان قریب به 80 هزار خانوار را به صورت موردی و مستمری حمایت می کند

ولیئی بیان کرد: کمیته امداد استان قریب به 80 هزار خانوار را به صورت موردی و مستمری مورد حمایت خود دارد که خدمات مختلفی از جمله خدمات فرهنگی، جهیزیه، اکرام ،وام قرض الحسنه، اشتغال ، خدمات حقوق ارائه می گردد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: از لحاظ تحت پوشش قرارگرفتن 47 درصد افراد به دلیل فوت سرپرست و35درصد به دلیل از کار افتادگی سرپرست وشش درصد به دلیل طلاق و پنج درصد به دلیل بیماری سرپرست و مابقی به دلایلی همچون بد سرپرستی، زندانیان، معلولین است.



مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان مركزي اضافه كرد: 510 فرصت شغلي در سه ماه نخست امسال براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد ايجاد شده است.



اين تعداد فرصت شغلي با اعتباري بالغ بر ۳۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات كميته امداد و بانك هاي عامل ايجاد شده است.

510 فرصت شغلي در سه ماه نخست امسال

وي بيان كرد: شغل هاي ايجاد شده در بخش هاي دامپروري، كشاورزي، باغداري، صنايع دستي، فعاليت هاي صنعتي و خدماتي است.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان مركزي ادامه داد: بيش از ۱۲ هزار مورد نظارت فني در سه ماهه نخست امسال توسط كارشناسان اين نهاد و ناظرين بخش خصوصي بر طرح هاي اشتغالزاي اين استان صورت گرفته است.



وي گفت: بيش از ۱۱۴ هزار راس دام سبك و سنگين در دامپروري هاي اين نهاد وجود دارد كه با فعاليت اين واحدها، هشت درصد گوشت و پنج درصد شير اين استان توليد مي شود.



وليئي افزود: در سه ماهه نخست امسال، كميته ساماندهي اشتغال روستاييان در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر با مسووليت استانداري مركزي و دبيري كميته امداد اين استان تشكيل شده است.

طرح ساماندهي حمل و نقل روستايي

وي اظهار كرد: اين كميته مسووليت ساماندهي اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر را برعهده دارد و در اين مدت يكهزار و ۲۰۰ پرونده تكميل و آماده ارسال به بانك هاي عامل است.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان مركزي اضافه كرد: طرح ساماندهي حمل و نقل روستايي نيز امسال در اين استان شكل گرفته و در سه ماه نخست امسال ۴۵ نفر شناسايي و براي اخذ كارت سوخت و جذب تسهيلات بانكي به پايانه ها و بانك هاي عامل معرفي شده اند.

وليئي بيان كرد: پيش بيني شده تا پايان سال جاري پنج هزار و ۳۹۵ فرصت شغلي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد ايجاد شود و در اين راستا ۴۹۰ ميليارد ريال اعتبار نيز در نظر گرفته شده است.

وي گفت: تمام تسهيلات و اعتبارات حوزه اشتغال اين نهاد براي مددجويان به صورت قرض الحسنه و با كارمزد چهار درصد است.

