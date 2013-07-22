كسب ۱۳ عنوان برتري كشوري توسط دانش آموزان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستوراني ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: كسب رتبه اول در رشته شعر، دوم در مطالعه و تحقيق و پاستل، سوم در نمد مالي و طراحي با زغال و برگزيده كشوري در رشته هاي داستان، شعر، عكاسي، آبرنگ و جاجيم توسط دانش آموزان استان از نتايج سي و يكمين جشنواره كشوري فرهنگي هنري سال تحصيلي ۹۲-۹۱ است.

وي گفت: شعر سارا عامري از گرمسار رتبه اول كشور شد و دانش آموزان سيد حميدرضا حسيني، سيدرضا شريعت پناهي و محمد امين عابدي از سمنان رتبه دوم كشور و علي مزحجي، دانيال كاشي و علي سروري از شاهرود رتبه سوم را در رشته مطالعه و تحقيق كسب كردند.

رئيس اداره فرهنگي هنري اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: ريحانه سادات حسيني و فاطمه منسوبي از دامغان و مهرناز نام آور و مريم نوشك از شاهرود برگزيده كشوري رشته مطالعه و تحقيق شدند.

دستورانی گفت: فرهاد سهرابي از شاهرود و فروزان مشدئي از دامغان در رشته عكاسي، مرضيه افتخاري پور از گرمسار در رشته آبرنگ، نسترن جعفري از سمنان در رشته جاجيم، شعر حسين شهرياري از سمنان و رؤيا بينش از مهديشهر و داستان محمد امين كرديان از سمنان و مريم السادات حسيني از گرمسار نيز برگزيده كشوري شدند.

وی با بیان اینکه اين دوره از مسابقات به ميزباني اصفهان و مشهد برگزار شد تصریح کرد: طراحي با زغال فاطمه تندسته از گرمسار رتبه سوم كشور و نمد مالي علي مجني از بسطام و رضا كوثري از شاهرود نيز به ترتيب عنوان هاي سوم و چهارم كشوري را به خود اختصاص دادند.

معاون آموزش متوسطه اداره كل اموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست از رشد ۹۸.۱۲ درصدي دانش آموختگان رشته ادبيات و علوم انساني در خرداد ۹۲ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ميانگين نمرات دانش آموزان اين رشته نيز از رشد ۶۴.۱ نمره برخوردار بوده است.

حسين فولاديان افزود: عملكرد دانش آموزان استان در رشته تجربي نيز از ۴۷.۴ درصد رشد فارغ التحصيلي و ۲۶.۱ نمره افزايش داشته است.

وی در خاتمه، درصد فارغ التحصيلان رشته رياضي و فيزيك استان سمنان را ۹۰ درصد و ميانگين نمرات اين رشته را ۷۴.۱۴ بيان كرد و ادامه داد: اين رشته نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است.