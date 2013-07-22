  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

دستوراني خبر داد:

كسب ۱۳ عنوان برتري كشوري توسط دانش آموزان استان سمنان

كسب ۱۳ عنوان برتري كشوري توسط دانش آموزان استان سمنان

سمنان – خبرگزاری مهر: رئيس اداره فرهنگي هنري معاونت پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان از اختصاص ۱۳ عنوان برتر كشوري جشنواره فرهنگي هنري دانش آموزان به اين استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستوراني ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: كسب رتبه اول در رشته شعر، دوم در مطالعه و تحقيق و پاستل، سوم در نمد مالي و طراحي با زغال و برگزيده كشوري در رشته هاي داستان، شعر، عكاسي، آبرنگ و جاجيم توسط دانش آموزان استان از نتايج سي و يكمين جشنواره كشوري فرهنگي هنري سال تحصيلي ۹۲-۹۱ است.

وي گفت: شعر سارا عامري از گرمسار رتبه اول كشور شد و دانش آموزان سيد حميدرضا حسيني، سيدرضا شريعت پناهي و محمد امين عابدي از سمنان رتبه دوم كشور و علي مزحجي، دانيال كاشي و علي سروري از شاهرود رتبه سوم را در رشته مطالعه و تحقيق كسب كردند.

رئيس اداره فرهنگي هنري اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: ريحانه سادات حسيني و فاطمه منسوبي از دامغان و مهرناز نام آور و مريم نوشك از شاهرود برگزيده كشوري رشته مطالعه و تحقيق شدند.

دستورانی گفت: فرهاد سهرابي از شاهرود و فروزان مشدئي از دامغان در رشته عكاسي، مرضيه افتخاري پور از گرمسار در رشته آبرنگ، نسترن جعفري از سمنان در رشته جاجيم، شعر حسين شهرياري از سمنان و رؤيا بينش از مهديشهر و داستان محمد امين كرديان از سمنان و مريم السادات حسيني از گرمسار نيز برگزيده كشوري شدند.

وی با بیان اینکه اين دوره از مسابقات به ميزباني اصفهان و مشهد برگزار شد تصریح کرد: طراحي با زغال فاطمه تندسته از گرمسار رتبه سوم كشور و نمد مالي علي مجني از بسطام و رضا كوثري از شاهرود نيز به ترتيب عنوان هاي سوم و چهارم كشوري را به خود اختصاص دادند.
معاون آموزش متوسطه اداره كل اموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست از رشد ۹۸.۱۲ درصدي دانش آموختگان رشته ادبيات و علوم انساني در خرداد ۹۲ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ميانگين نمرات دانش آموزان اين رشته نيز از رشد ۶۴.۱ نمره برخوردار بوده است.

حسين فولاديان افزود: عملكرد دانش آموزان استان در رشته تجربي نيز از ۴۷.۴ درصد رشد فارغ التحصيلي و ۲۶.۱ نمره افزايش داشته است.

وی در خاتمه، درصد فارغ التحصيلان رشته رياضي و فيزيك استان سمنان را ۹۰ درصد و ميانگين نمرات اين رشته را ۷۴.۱۴ بيان كرد و ادامه داد: اين رشته نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است.

کد مطلب 2102275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه