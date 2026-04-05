به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی، بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش با مدیران و روسای شهرستانها و مناطق استان سمنان که به صورت برخط برگزار شد، از صدور احکام پرسنلی در فروردین ماه جاری به عنوان یک کار بزرگ یاد کرد.
وی افزود: با پیگیری شبانهروزی همکاران در حوزههای اداری و حسابداری، بیش از ۹۴ درصد احکام پرسنلی صادر شده و تا پایان امروز به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه استان سمنان در صدور احکام فروردین ماه در سطح کشور رتبه اول را کسب کرده است، از برگزاری موفقیتآمیز سه آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان، ماده ۲۸ و نیروهای خدماتی در استان خبر داد.
شریفی همچنین به کسب رتبه دوم کشوری در پایه دوازدهم و جزو شش استان برتر در پایه یازدهم در خردادماه اشاره کرد و در دی ماه نیز جزو استانهای برتر در سنجش و ارزشیابی تحصیلی بوده است.
وی با اشاره به توسعه متوازن، استان سمنان برای اولین بار به بالای ۵۰ درصد هدایت دانشآموزان به رشتههای مهارتی رسیده است که نشاندهنده چهار درصد رشد نسبت به سال گذشته و کسب رتبه اول کشور در این زمینه است.
وی به کسب رتبه اول استانی در جشنواره شهید رجایی و برگزاری موفقیتآمیز اجلاسیه کشوری نماز اشاره کرد. همچنین کسب رتبه دوم کشوری در حوزه تحقیق و پژوهش و رتبه اول در پوشش تحصیلی در دوره دبستان و پیشدبستانی را از دیگر دستاوردهای آموزش و پرورش استان سمنان برشمرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ارتباط با شرایط جنگی و مسائل مرتبط با آن، از ورود به موقع و تشکیل کمیته بحران استان خبر داد و مهمترین اقدام را تشکیل و ساختارمند کردن شبکههای حمایتی تا سطح مدرسه عنوان کرد تا در صورت بروز هرگونه اتفاق خاص، تصمیمات در سریعترین زمان ممکن ابلاغ و اجرا شود. همچنین بیش از ۹ عنوان محتوای تربیتی و آموزشی تولید شده و در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
نظر شما